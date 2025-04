Volcó un camión en la Ruta Provincial N°74: no hubo heridos de gravedad

ZONALES

Un siniestro vial tuvo lugar en la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial N°74, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, en dirección a Tandil. El hecho fue reportado al 911 y movilizó rápidamente a personal del Comando de Prevención Rural (CPR) local.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un camión Scania, que quedó recostado sobre la banquina sin obstruir totalmente la calzada, lo que permitió que el tránsito continuara de manera parcial.

El conductor, un joven que viajaba acompañado, fue hallado consciente, orientado y sin lesiones aparentes, por lo que no necesitó atención médica inmediata. Su acompañante fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada al hospital de Ayacucho para un control preventivo. Según se informó, no sufrió heridas de gravedad.

En el lugar también trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ayacucho, que verificó que no existieran riesgos adicionales y colaboró en las primeras tareas de asistencia.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro. No se descartan posibles factores climáticos, desperfectos mecánicos o condiciones del pavimento, aunque el camión no presentaba signos de haber colisionado con otro vehículo.

La zona fue asegurada y señalizada por personal policial para garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la ruta. El tránsito se mantuvo habilitado de forma parcial y sin generar complicaciones significativas.

Una vez concluidas las pericias técnicas correspondientes, se coordinará el retiro del camión. El hecho fue caratulado como “vuelco vehicular” y se labraron las actuaciones de rigor, que serán remitidas a las autoridades judiciales y administrativas.





Con información y foto de: Urgente Ayacucho