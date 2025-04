Santoro: "Este es el mayor loteo de la historia de Madariaga que implica 14 manzanas y beneficia a 176 familias"

MADARIAGA

En la jornada de hoy 176 familias madariaguenses tomaron posesión de sus lotes en la Quinta Nº 57 ubicado en el barrio Belgrano.

Se trata de los 144 lotes para vecinos en general y 32 para empleados municipales que se sortearon en el marco del programa “Una familia, una vivienda”.

Durante el acto, llevado a cabo en el lugar, el intendente, Carlos Esteban Santoro hizo uso de la palabra y expresó su alegría por poder concretar una nueva entrega de lotes sociales con servicios que cuentan con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados cada uno.

Luego enfatizó que se trata del mayor loteo de la historia de Madariaga ya que abarca 14 manzanas y beneficia a 176 familias que, desde hoy, tendrán la oportunidad de construir sus viviendas.

Por otro lado destacó que el costo de esa tierra que abonan los beneficiarios representa un 30%, aproximadamente, del valor real si se comprara de manera particular y aclaró que esto no hubiese podido ser concretado si no fuese por el estado necesario y presente.

Asimismo remarcó que también es gracias al aporte de toda la comunidad y recordó que cuando asumió su gestión, en diciembre de 2015, Madariaga no tenía ni 1 metro de tierra para loteos. “Por eso no nos cansamos de repetir que es fundamental contar con recursos” y ejemplificó que en febrero de este año hubo que pagarle a la COEMA 272 millones de pesos para que se haga el alumbrado en esa quinta (el próximo lunes COEMA inicia con el tendido eléctrico). “Por eso resulta fundamental tener un municipio que cuide cada peso de los contribuyentes”.

“Acá está el aporte de todos para un gran grupo de vecinos. Ahora les toca a ustedes hacer de este lugar un lindo barrio”.

Por otro lado Santoro contó que el barrio se llamará “Intendente Juan José Jauregui” y explicó, para quienes no sabían, que fue un intendente constitucional del 73 al 76 en Madariaga y luego concejal. “De esta manera lo recordamos y honramos por todo lo que hizo en nuestra ciudad”.

Al finalizar, instó a todos los beneficiarios a poner toda la energía y esfuerzo en concretar el sueño de la vivienda propia.

“Muchas gracias y a disfrutar de este hermoso barrio” concluyó.

Es importante destacar que aquellas viviendas que NO superen los 70 metros cuadrados quedarán eximidas de derechos de construcción y que quienes construyan dentro de los 12 meses (a partir de hoy) quedarán eximidos del pago de las cuotas pendientes, debiendo otorgar la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el plano conforme de obra.