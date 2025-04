MADARIAGA: otras Dos vecinas fueron víctimas de estafas virtuales: sustrajeron más de 3.789.000 pesos

MADARIAGA





En las últimas horas, se conocieron dos nuevos casos de estafas virtuales en la región, mediante engaños por correo electrónico y redes sociales. El monto total sustraído a las víctimas supera los 3.789.000 pesos argentinos. Ambos casos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes y se encuentran en investigación.





Caso 1: Descarga sospechosa y suplantación de identidad





Una vecina fue víctima de un sofisticado engaño que comenzó con un correo electrónico falso relacionado a una supuesta deuda. Al no poder abrirlo desde su celular, solicitó que se lo reenviaran a otro correo para revisarlo desde su computadora. Luego de intentar abrir sin éxito los documentos descargados, el día 23 del corriente mes, volvió a revisar su equipo y eliminó archivos que no reconocía.





Al ingresar a su cuenta de Mercado Pago desde la PC, se abrió una ventana emergente que mostraba una descarga en curso y solicitaba un código de verificación recibido por WhatsApp. Tras ingresar dicho código, se concretó una transferencia no autorizada por 2.998.800 pesos argentinos a nombre de ALFONSO MONJELO (CUIT 20-17087887-7, CBU Banco Galicia 0070168230004064325445).





En búsqueda de respuestas, la mujer se comunicó con un número hallado en Google, donde fue atendida por supuestos representantes de Mercado Pago identificados como "Martín" y "Julio López", quienes le indicaron que transfiriera el saldo restante de su cuenta (459.203,52 pesos) a su cuenta de Banco Provincia.





Posteriormente, bajo el argumento de resguardar el dinero, le solicitaron enviar el total disponible a una cuenta a nombre de Estela Maris Chávez, por un valor de 659.146,21 pesos.





Finalmente, fue inducida a solicitar un préstamo dentro de la app Mercado Pago por 124.000 pesos, que también transfirió. Tras este último paso, le indicaron que no ingresara a la aplicación por 12 horas, asegurándole que le devolverían el dinero. Al día siguiente, no recibió ningún llamado ni reintegro, y sólo detectó un depósito menor de una alumna por 35.000 pesos. Al intentar comunicarse nuevamente con los supuestos representantes, no obtuvo respuesta.





Caso 2: Falsa promoción de descuento para jubilados





Otra vecina denunció que, el mismo día 23 del corriente mes, aproximadamente a las 16:15, mientras navegaba en Facebook, vio una supuesta promoción del 50% de descuento para jubilados de la empresa CAMUZZI GAS.





Al ingresar al enlace, recibió una llamada de WhatsApp, donde un supuesto representante de la empresa le ofreció asistencia para acceder al beneficio. Le enviaron un enlace para instalar una aplicación (de la cual no recuerda el nombre) y comenzaron a dictarle códigos con apariencia oficial, como “Código CAMUZZI”, “Código de Gestión”, “Código de Descuento”, entre otros.





Durante la llamada, le pidieron que ingresara a su CUENTA DNI y que dejara el celular con la pantalla hacia abajo, mientras se leían en voz alta los códigos previamente anotados. Luego, le solicitaron abrir su cuenta BIP del Homebanking del Banco Provincia, momento en el cual la víctima se percató del engaño y cortó la comunicación, bloqueando el número y desinstalando la app.





A las 16:29, constató que se había realizado una transferencia por 7.000 pesos argentinos desde su CUENTA DNI. Más tarde, a las 18:01, recibió un correo electrónico por una solicitud de préstamo que ella no había realizado.