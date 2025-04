El posteo de L-Gante tras el fallo de la Justicia a favor de Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija

NACIONALES

L-Gante tendrá que hacer frente a la actualización de la cuota alimentaria que le entregaba a su hija, Jamaica, fruto de la relación con Tamara Báez. Este viernes el abogado de la influencer se refirió a la decisión que tomó la Justicia y comentó que el músico debería incrementar el monto de 500 dólares mensuales que entregaba.

“Ella estaba recibiendo una cuota mínima de 300 mil pesos, después se modificó a 500 dólares, pero ya no le alcanza ni para la comida diaria de su bebé. Recordemos que Elián pasa una vida de lujo, de excesos, de cadenas de oro, y a veces no nos parece justo que su hija por ahí no pase lo mismo”, explicó Juan Pablo Merlo al aire de Puro Show (eltrece).

En las últimas horas, y después de que se conociera el fallo judicial, L-Gante usó sus redes sociales para compartir una postal que llamó la atención de todos: se fotografió junto a dos autos de lujo. Más tarde, grabó un video mientras manejaba un Chrysler.

L-Gante dejará los escenarios por un problema de salud





Esta semana dieron a conocer que L-Gante se retirará de los escenarios por un motivo de salud. Su última presentación en vivo será el próximo 7 de mayo en el barrio porteño de Palermo, un show que desde un principio estuvo anunciado como “el último de una era”.





El encargado de dar la noticia fue Luis Perdomo, quien pertenece al entorno laboral del cantante de cumbia. Según explicó fue el músico y su representante, Maxi “El Brother”, quienes le pidieron que diera a conocer públicamente esta situación.

“Es delicado. Decidimos contarlo acá. Va a tomarse un tiempo para ocuparse seriamente de sus problemas”, manifestó él en DDM (América) y explicó que esto no se trataba de “un chisme o una primicia” sino de un importante anuncio sobre la vida personal y profesional de Elián Valenzuela.