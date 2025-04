El dolor del papá de la nena de 5 años asesinada en Formosa: “A la mamá y al novio solo les pedí que cuidaran a mi hija”

NACIONALES

El padre de María Maidana, la nena de cinco años que estaba desaparecida y este martes encontraron muerta dentro de una bolsa de arpillera enterrada cerca de su casa en Colonia Weitzel (Formosa) manifestó entre lágrimas que jamás imaginó el trágico final que tuvo su hija.

Sobre la nueva pareja de su exmujer, la mamá de la víctima, Quintana indicó que lo conocía y que no se había enojado con ellos cuando decidieron estar juntos. “Yo tengo 50 años, él era como un hijo para mí. Se crio conmigo”, afirmó en diálogo con El Medio.

“Lo único que les pedí siempre era que cuidaran a mi hija”, subrayó devastado el hombre. Sin encontrar respuestas para entender lo que ocurrió, en otra entrevista lamentó: “Si no la querían, no entiendo por qué no me llamaron y me dijeron”.

Los principales sospechosos por la muerte de María son su madre, Rosalía Maidana, y su padrastro, Néstor Pérez, quienes entraron en contradicciones durante sus declaraciones, por lo que quedaron detenidos bajo la sospecha de homicidio calificado.

La desaparición de María Maidana y la peor sospecha

Todo empezó con una sospecha. La abuela de María, preocupada porque la nena no iba al Jardín desde hacía cinco días, se presentó el martes por la mañana en el Destacamento El Bañadero, ubicado en la localidad de Villa Dos Trece, para denunciar la desaparición.





Cuando la Policía fue hasta la casa de la madre de la nena, ella mintió y les dijo que su hija se había ido con su tía a El Colorado, a unos 14 kilómetros.

Sin embargo, los agentes se comunicaron con su pariente y la mujer les dijo que no la había visto y que no había estado con ella en los últimos días. Fue entonces que la mamá de la menor cambió su versión y dijo su segunda mentira: que su hija se había caído al río Bermejo y que por miedo no lo había denunciado.

Pero las contradicciones de la sospechosa la pusieron en la mira de la Justicia. Se abrió una investigación que recayó en el Juzgado de Instrucción N°2 de Formosa, y del Juzgado N°7 de Menores, que dispusieron varias medidas.

La primera orden de las autoridades fue hacer un allanamiento de urgencia en la casa de la mamá de María, así como también un intenso rastrillaje en la zona lindera al río Bermejo. Después de varias horas de búsqueda, cerca de las 15.00 del martes, los policías vieron que a unos mil metros de la vivienda había tierra removida.

Al rastrillar el sector, encontraron una bolsa de arpillera enterrada. Cuando la abrieron descubrieron que la nena estaba adentro.

La investigación

Una fuente cercana a la causa, indicó a Infobae que durante el allanamiento en la casa donde vivía la víctima con su mamá se encontraron sábanas con manchas aparentemente de sangre, que fueron secuestradas para el análisis forense, y dos armas: una escopeta calibre .16 y un revólver calibre .22.

Por otro lado, los investigadores ya recibieron un informe preliminar de la autopsia, pero los forenses no pudieron establecer todavía la causa de la muerte debido al estado en el que se encontraba el cuerpo.

En los próximos días, indicaron, se llevarán a cabo una serie de estudios complementarios para avanzar en ese sentido.