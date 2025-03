Un hombre y su hija de 8 años volvían del hospital, fueron embestidos por una camioneta y murieron

NACIONALES

Un hombre y su hija de ocho años regresaban de visitar a la mamá de la nena, quien se encuentra internada, cuando fueron embestidos por una camioneta. Desafortunadamente, ambos perdieron la vida mientras eran trasladados a distintos centros de salud.

El dramático episodio ocurrió este domingo por la noche sobre la ruta 92, a pocos kilómetros de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, una camioneta Toyota Hilux chocó a una moto. Como consecuencia del grave impacto, el hombre, identificado como José María Soplán, de 57 años, y su hija, Damaris Ayelén Soplán, de 8, resultaron con graves heridas y debieron ser asistidos en el lugar.

Tras ello, los médicos ordenaron el inmediato traslado de la nena al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) y del hombre al Hospital Regional.

Pero lamentablemente, a causa de la gravedad de las heridas que sufrió Ayelén, murió en el camino, cerca de la localidad de Lugones.

Su padre, por su parte, sufrió una descompensación cuando era llevado al Hospital Regional y murió minutos después que la nena.

Se supo, además, que vivían cerca de Colonia Dora y en la tarde de este domingo el hombre y su hija habían ido a visitar su esposa en el Hospital Zonal, donde se encuentra internada desde hace algunos días. Lamentablemente, cuando regresaban sufrieron el accidente.

Por otra parte, el chófer de la camioneta, oriundo de la provincia de Santa Fe, quedó detenido por orden de la fiscal Alejandra Sobrero.

Según precisaron los voceros de la Policía, el conductor santafesino habría indicado que regresaba a su provincia cuando fue encandilado por un vehículo, que circulaba en sentido opuesto, en el momento en el que impactó desde atrás a la moto en la que iban el hombre y la nena.

En las redes, padre e hija fueron despedidos con dolorosos mensajes: “¿Por qué, Dios mío?, ¿a ustedes les va a pasar esto?, ¿quién me va a decir ‘patrona’, quién me va a hacer jugar? Tío, nunca espere esta maldita noticia que me iba a destrozar el alma. Danos fuerza a toda la familia que estamos destrozados. Vuelen alto tío José y princesita Ayelén”, escribió una familiar de las víctimas.