Temporal en Bahía Blanca: la Selección argentina jugará un amistoso a beneficio de los damnificados

NACIONALES





La Selección argentina disputará un amistoso el próximo sábado en el estadio de Huracán, con el objetivo de recaudar fondos a beneficio del Hospital Penna de Bahía Blanca, uno de los centros más golpeados por el devastador temporal que azotó la ciudad.

El encuentro será con la Selección Sub 20 y se llevará a cabo un día después del duelo frente a Uruguay en Montevideo, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia de prensa liderada por Claudio Tapia, Lionel Scaloni, Germán Pezzella y Lautaro Martínez. Días atrás, el cuerpo técnico de la Selección estableció un alias para facilitar las donaciones, mientras que la AFA coordinó el envío de camiones con ayuda para los afectados.

"Buscamos la manera de poder dar una mano a toda esta tragedia que sucedió en Bahía y desde nuestra parte vamos a hacer un partido amistoso contra la Sub 20 el sábado en la cancha de Huracán a las 17 horas, a beneficio del Hospital Penna que ha perdido la mayoría, por no decir todo. Es un lugar muy importante para Bahía Blanca y creemos que es una buena manera de poder ayudar y que ese hospital se levante con lo que podamos recaudar", expresó Scaloni.

Aunque no se detalló cómo se obtendrán las entradas ni su precio, el entrenador aseguró que el valor "para algunos puede ser simbólico". Sin embargo, enfatizó que "lo importante es que ayudemos, que pongamos nuestro granito de arena para levantar el hospital".

Por su parte, Lautaro Martínez señaló: "Quería agradecer al país. Sinceramente, ver a la distancia semejante apoyo... me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, la familia de Germán también, amigos, me crie ahí y es difícil, un momento difícil. Hace un año y dos meses atravesamos un temporal donde la ciudad no quedó en buen estado y recuperarse en tampoco tiempo de eso y volver a vivir algo aún más fuerte, más duro".

En ese sentido, Pezzella agregó: "Agradecer. Me tocó estar en la Argentina y lo que viví en primera persona fue totalmente emocionante. Cuando uno escucha a su familia, amigos, la gente de nuestra ciudad sufrir es duro, realmente duro. Agradecer a Leo, a Chiqui, por la predisposición para este evento. Además de que la ayuda económica es muy importante, creo que la gente necesita también un apoyo emocional porque no sabe por donde arrancar. Estamos intentando desde nuestro lugar hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance. Tenemos un país espectacular, nunca he vivido una solidaridad de este tamaño".