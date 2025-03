Horror en el bautismo umbanda de Morena Rial: filtraron el video del sacrificio de un chivo

NACIONALES

Morena Rial fue protagonista de un nuevo escándalo. Se bautizó bajo la religión umbanda y en LAM (América) mostraron un video de la ceremonia. Allí no solo se ve a un montón de gente en una habitación sucia y diminuta, también se observa cómo agarran a un animal de las patas y lo tiran con fuerza sobre la mesa. “El sacrificio de un chivo parece ser parte del rito”, detalló Ángel De Brito.

Este accionar generó un gran intercambio de opiniones entre las panelistas. Mientras que Ximena Capristo pidió que se respetaran las creencias de la joven, Matilda Blanca aseguró que era todo un horror, y Yanina Latorre coincidió en que la muerte del mamífero fue un exceso.

El hombre que llevó adelante la ceremonia habló con el programa y fue contundente: “Morena se acercó por un conocido. Para bautizarse hay que ser consciente de lo que uno está haciendo… En mi casa lo que hago está bien, pero para otros quizás está mal. El bautismo es la iniciación”. Indignada con las críticas, la mediática se reportó en las redes sociales para defenderse y lanzó una advertencia.

“Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir es que en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales. Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto y que la ley protege”, disparó.