Choque y milagro en La Plata: un camionero se incrustó en una parada de micros y se salvó

Un impresionante accidente de tránsito ocurrió este sábado en la zona oeste de La Plata, cuando un camión de gran porte perdió el control y se terminó incrustando contra una parada de micros en plena avenida 44 y 203 en la localidad de Lisandro Olmos.

Todo sucedió esta madrugada tan solo metros de la Comisaría Decimoquinta de Olmos, cuando fueron los mismos oficiales de la policía bonaerense quienes escucharon un fuerte ruido y salieron a ver lo que estaba pasando: allí se encontraron con un camión que se había estrellado contra una parada de micros de la línea Oeste.

Al lugar, acudió una ambulancia del SAME y la policía, donde pudieron rescatar a dos víctimas, pero no tuvieron que trasladar a nadie ya que no tenían heridas de gravedad. En tanto, la parada quedó destruida y se esperan que levanten todos los escombros en la zona.

Según fuentes policiales que accedió este medio, contaron que el conductor de 27 años y oriundo de la ciudad de Cañuelas, manejaba el camión marca marca Iveco modelo 17OE22, de color blanco, donde impactó contra la parada, la destruyó y se salvó de milagro.

En síntesis, la caratula se tituló “Daño” donde intervino la UFI N° 05, Garantías N° en turno, Dto. Judicial La Plata a cargo del Dr. Menucci.