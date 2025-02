Qué dice la carta que Morena Rial escribió desde la comisaría

NACIONALES

Morena Rial escribió una carta desde la comisaría donde se encuentra detenida por estar acusada de formar parte de una banda que robó una casa en Villa Adelina.

Este martes, al aire de A la tarde (América), Luis Ventura dio a conocer la carta que la influencer escribió desde su detención, previo a que se produjera el contacto con su papá, Jorge Rial.

Qué dice la carta que Morena Rial escribió desde su detención

Luis Ventura fue el encargado de dar a conocer la carta que Morena Rial escribió desde su detención.

“Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado”, comienza el escrito. Y haciendo uso de su característica frase, se defendió: “Primero lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. Que lo demuestren”.

Acto seguido, lamentó la situación que está atravesando y aseguró: “Lo más importante para mí son mis hijos. Solo espero estar lo más pronto cerca de Amadeo y Francesco porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos".

A modo de cierre, habló de apartamiento de Alejandro Cipolla de la causa y expuso: “Respecto de que Alejandro se vaya, no se debe a que sea mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré. Pero Alejandro es alguien que yo amo y eso no va a cambiar”.

“Les mando saludos a todos y cuando esté en libertad contaré mi versión”, concluyó, dejando en claro que piensa romper el silencio.