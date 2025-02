MADARIAGA: Cena romántica bajo techo por la posibilidad de lluvias en este 14 de febrero

MADARIAGA

Llegó el viernes 14 de febrero y se celebra el Día de los Enamorados, pero el clima no acompañaría a los "tortolitos", al menos para un paseo o cena al aire libre durante la noche.

Es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habría precipitaciones. A la mañana, el cielo estará mayormente nublado, pero a la tarde y a la noche se esperan tormentas aisladas.

Pero la imagen de radas muestra que esas chances serán muy bajas.

La temperatura se mantendrá estable: a la mañana harán 21º C, por la tarde llegará a una máxima de 25º C y luego bajará a 24º C.

En cuanto al viento, primero soplará del norte a 13-22 kilómetros por hora, pero cuando llegue la tormenta virará al oeste y subirá su intensidad: 23-31 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Al anochecer volverá al sector norte a 13-22 km/h, pero con con fuertes ráfagas de 42-50 km/h.