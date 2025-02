El escándalo de $LIBRA abrió una caja de pandora: pedidos de coimas y gestiones para acceder a Milei

NACIONALES

Por: Camila Dolabjian para La Nación





El universo cripto estaba de fiesta con el éxito electoral de Javier Milei. Referentes de todo el mundo, en diciembre de 2023, festejaron el comienzo del gobierno libertario al considerar que era una gran noticia para la introducción de la tecnología en las gobernanzas y del gasto público. En grupos, eventos y círculos de distintos países surgieron ideas e intenciones de reunirse con Milei. Decenas de ellos refieren ahora, frente al escándalo de $LIBRA, que se les hizo imposible por las trabas que ejercieron personas de su círculo, incluso por pedidos de coimas para participar de reuniones o presentar proyectos.

Ayer por la noche, lo contó en primera persona Christopher Hoskinson, creador de Cardano. Dijo que creía que Milei no tenía que ver con estas prácticas corruptas, pero sí su mal entorno. Aseguró que durante el Tech Forum del año pasado, organizado por Mauricio Novelli y Manuel Torreones Godoy, personas cercanas al Presidente y organizadores del encuentro, le pidieron un pago a cambio de que “pasen cosas mágicas”.

Diogenes Casares, un experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance, redactó un largo apunte en el que expuso conversaciones telefónicas reveladoras sobre los rumores que ya circulaban en el entorno más íntimo del mundo cripto sobre el lanzamiento de $Libra. “Más de una semana antes, había comenzado a recibir mensajes de amigos sobre un rumor de que se estaba creando una moneda meme centrada en Milei. Al principio, pregunté a algunas personas asociadas con el gobierno, quienes confirmaron que no estaba sucediendo nada de eso. Relajado, les dije a mis amigos que no era real”, comenzó (con capturas sobre estas charlas).

Finalmente, un funcionario le dijo que un grupo americano “entre ellos el fundador de Jupiter [una de las empresas que brindó tecnología para el lanzamiento, justamente estaba listada la criptomoneda allí], había propuesto la idea. “No era tan delirio, el token se iba a llamar $afuera y era para hacer fundraising de la Fundación Faro para ´financiar la batalla cultural´. Pero entiendo no prospero”, le respondió su interlocutor. Casares asegura que con este mensaje intensificó las consultas. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto NO significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, narró.

Nick O’Neill, un reconocido analista estadounidense, contó en un video, que publicó en sus redes sociales que “confirmó con altas fuentes”, “con 100% de certidumbre”, que hubo pagos involucrados en el desarrollo y lanzamiento de $Libra. “Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token”, dijo. “Su equipo estaba involucrado en esto. No sabemos el monto exacto que fue pagado, pero si que fue directo de su equipo”, aseguró.

Dos fuentes de dos empresas de criptomonedas del exterior dijeron a LA NACION y mostraron pruebas fotográficas de que se solicitó dinero para participar del evento Tech Forum. Por supuesto, podría tratarse de una invitación a sponsorear la conferencia pero, según el relato, los dólares eran solicitados para tener un encuentro con el Presidente, operatoria similar a la que remitió Hoskinson (aunque los testimonios de estas fuentes fueron hechos previos a la publicación del video en X por parte del fundador de Cardano).

Decenas de personas comentaron a LA NACION que había una suerte de “bloqueo” para acercar proyectos u obtener audiencias, incluso con propuestas de reunión con importantes referentes mundiales. El 30 de enero de este año, Santiago Siri publicó la imagen de Milei con Hayden Davis, ahora apuntado por el armado de $Libra, cuestionando la procedencia del joven debido a la falta de información sobre él en redes, internet y en el rubro. Y añadió: “Al presidente le ofrecimos juntarse con Vitalik Buterin [fundador de Ethereum, una de los desarrollos más reconocidos a nivel mundial] y no quiso. Será este un ñato que será usado para armar una milei coin? Esperemos no sea otro coinx”.

Siri no fue el único que trató de reunir a Milei con un referente mundial. Uno de los expertos más conocidos de la Argentina compartió un chat de hace unos meses con LA NACION, en el que le expresó a un colega: “Que tipo este Milei. Tengo una bronca... Ese Mauricio Novelli chanta total, me bloqueó mal la entrevista JM. Tanta gente buena en Argentina que quiere ayudar y busca chantas de afuera. Todos mis intentos por reunirlo con JM terminaban en KM [Karina Milei] que derivaba a Novelli. Mira que le escribió Eduardo [Elzstain] directamente”, se lee.