El drama de Morena Rial tras la detención: se lastimó las muñecas con las esposas y pidió atención médica

NACIONALES

La imagen ha sido recreada con Inteligencia Artificial





Morena Rial se negó a declarar ante la Justicia tras ser acusada de robo y seguirá detenida. En diálogo con Nuestra tarde (TN), el abogado Alejandro Cipolla reveló que la mediática atraviesa una dramática situación y que pidió atención médica.

“Está con un fuerte dolor en las muñecas porque la esposaron de forma muy agresiva. Esto fue provocando un deterioro. Además, ella ya tenía una fisura. Y bueno, las tiene bastante inflamadas”, contó el letrado.

Acto seguido, señaló: “Se puso en conocimiento de esta situación al Ministerio Público Fiscal, al Señor Fiscal Ferrari, que no lo quería poner en el acta para que no la atendiera un médico y después lo pidiera yo”. “Pero después de una discusión lo puso en el acta de mala manera. No entiendo por qué, porque estoy pidiendo nada más que se respeten los derechos humanos”, se quejó.

Sobre la situación de Morena, expuso: “Ella se siente mal, está dolorida. Espero ahora que el juzgado no está de turno, es decir, se tomó la indagatoria fuera de un horario judicial, por lo que los petitorios van a ingresar recién mañana. Y bueno, lo único que espero es que se respeten los derechos inherentes al ser humano, no solo de la mujer, porque aparentemente el partido judicial no los respeta”.