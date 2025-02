CHIVILCOY: Un jubilado murió al caer de un segundo piso y las hijas de su ex pareja están bajo la mira de la Justicia

Un jubilado murió al caer de un segundo piso de un edificio en la ciudad de Chivilcoy y ahora las hijas de su ex pareja están bajo la mira de la Justicia debido a que tenían conflictos por una propiedad.

Este domingo las autoridades fueron alertadas por la caída de un jubilado, de 86 años, desde un segundo piso en su domicilio, ubicado en las calles José Schiaffino y calle 23.

El hombre, identificado como Abel Navarro, fue derivado de manera inmediata al Hospital Doctor Santiago Fornos donde allí confirmaron que tenía desplazamiento de la cadera, una fractura del fémur en la pierna derecha y escoriaciones varias.

Horas después los médicos confirmaron que Navarro falleció producto de las graves lesiones y tras el comienzo de la investigación se dio a conocer un detalle revelador: la Justicia investiga a quienes habían sido sus hijastras.

Desde un principio se destacó que no se trató de un accidente, si no que algo más había detrás. Las declaraciones de vecinos y familiares derivaron en que las hijas de la ex pareja de Navarro serían las responsables del crimen.

Medios locales indicaron que previa a la caída, la víctima mantuvo una pelea con las hermanas, de 64 y 65 años, porque él no quería abandonar la vivienda, disputa que sucedía desde hace tiempo.

Es en dicha discusión que los investigadores sospechan que ambas mujeres empujaron a Navarro por el balcón y provocaron su muerte.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional N°4 de Chivilcoy, a cargo del fiscal Lisandro Emanuel Masson, quien dispuso que las hermanas sean detenidas.