Una empleada de un hotel discutió con el gerente por el sueldo y lo apuñaló

NACIONALES





Un violento episodio tuvo lugar en las últimas horas en el interior del hotel Zárate Palace, ubicado sobre la calle 19 de Marzo entre Independencia y Rómulo Noya. Allí, una empleada de 31 años, apuñaló al gerente y fue detenida por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a las primeras versiones, el ataque se produjo después de que el administrador del establecimiento le negara un aumento a su empleada, pero los investigadores no descartan todavía ninguna hipótesis.

Lo cierto es que en medio de una discusión, la mujer sacó un cuchillo tipo Tramontina de unos 20 centímetros de largo y atacó a su jefe, de 68 años, provocándole heridas en la axila, las arterias abdominales, el intestino y el pecho.

El hombre apuñalado fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde fue sometido a una operación de urgencia para evaluar el alcance de las lesiones y permanece internado.

En tanto, la agresora fue detenida y alojada preventivamente en la Comisaría Primera de Zárate, indicó el portal Impacto Local. En las próximas horas será indagada en las próximas horas por la fiscal Andrea Palacios, titular de la UFI N°7 de Zárate, a cargo de la investigación.

“Me pegaron un tiro”

El caso se conoció apenas unas horas después de otro violento episodio en la zona del partido bonaerense de Pilar, donde delincuentes balearon a un joven de 27 años en sus dos piernas para robarle.

“Mamá, papá, me pegaron un tiro”, gritó la víctima desde la puerta de su casa en el barrio Alberti. Toda la secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad de la casa y en las imágenes quedó registrado el dramático pedido de ayuda del joven, hasta que sus padres se despertaron y le abrieron la puerta.

Los gritos iban dirigidos a ambos, para que alguno de los dos lo escuchara: “Mamá, papá, me pegaron. Me pegaron un tiro, pa. Salí urgente, pa. Mamá, me pegaron un tiro. Llevame al hospital”.

El joven finalmente fue trasladado por sus padres hasta el Hospital Central de Pilar, donde primero fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado. Los médicos informaron que se encuentra fuera de peligro.