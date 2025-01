Nuevo escándalo de L-Gante en la costa: Lo denunciaron por abuso sexual

ZONALES

L-Gante vive a pleno un nuevo capítulo de su romance, ahora otra vez blanqueado, con Wanda Nara. Y aunque pareciera que era el único que estaba esquivando el escándalo mediático de su novia con Mauro Icardi y La China Suárez, ahora el cantante afronta una denuncia por abuso en su última visita a Mar del Plata.

La denunciante es Dakota Gotth, una joven modelo e influencer de 24 años, quien lo acompañó a la ciudad cuando el artista vino a dar un recital, pocos días antes de que se conociera a través de sus propias redes que volvía a estar en pareja con Wanda Nara, quien en la última semana subió fotos y videos junto a L-Gante, a los besos, demostrando su amor en medio de la batalla judicial y mediática con Icardi y la China Suárez.

Según detallaron este lunes en el programa Desayuno Americano, Evelyn López, el nombre real de la modelo, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y acusó al cantante de cumbia 420 de dos graves episodios.

“Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD -Oficina de Violencia Doméstica- y dijo: ‘me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas’. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”, explicó el periodista Carlos Salerno.

De acuerdo con el comunicador, “los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados pero la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente”.

El abogado de la modelo, Mariano Lizzardo, contó que la denuncia la realizó el jueves, en medio de la feria judicial, pero que aún así tomaron esas tres medidas contra L-Gante y para cuidar a su defendida.

Días atrás, se había conocido que Dakota denunció una serie de incidentes ocurridos durante su estadía con el artista en la ciudad de Mar del Plata.

“Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, declaró la modelo en su testimonio.