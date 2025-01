Habló la mamá de la paciente que murió tras denunciar que un enfermero la violaba: “La dejaron morir”

NACIONALES

Hilda Valdéz, la madre de la mujer que murió en el Hospital Central de Mendoza días después de denunciar que un enfermero la violaba mientras se encontraba internada, rompió el silencio con una grave acusación. “La dejaron morir para tapar la violación”, afirmó.

El caso de Evelyn Daiana Carrera salió a la luz en las últimas horas, pero su calvario empezó el sábado 30 de noviembre, cuando la internaron por una supuesta gastroenteritis. El cuadro no parecía complejo, pero con el correr de las horas todo se complicó.

De acuerdo al testimonio de su mamá, Evelyn ingresó por guardia con vómitos y dolor de estómago. “La operaron de urgencia por un problema de intestinos. Pasó el sábado, domingo y lunes... los médicos decían que estaba muy hinchada y mal, que le dolía, y seguían los vómitos. El martes decidieron volver a operarla. Desde ese día hasta el 10 estuvo en terapia intensiva”, repasó Hilda, en diálogo con LN+.

Durante esos días, apuntó la madre, apareció la primera señal de alerta. “Fui a verla con mi nieto y la encontré atada y con los brazos amoratados. Cuando pregunté por qué, dijeron que era porque no se dejaba poner nada. Y la tenían sedada, muy sedada”, detalló.

Pero fue cuando Evelyn recuperó la consciencia, pese a seguir intubada y bajo los efectos residuales de los sedantes, que pudo pedir ayuda. Lo hizo a través de una escalofriante nota, escrita en una servilleta de papel.





“Me violan, me violan”, repetía su hija, sin dejar de llorar. En ese mismo momento la familia pidió que fuera trasladada de sector y también hicieron la denuncia por abuso sexual ante la Justicia mendocina.

“Fui a hablar con la dirección del hospital para que la trasladaran de la UTI 2 a la UTI 5. Ahí un médico me dijo: ‘Señora, haga todas las denuncias que quiera, pero usted y su hija están enfermas’”, recordó Hilda. Para ella, ese maltrato que recibió está directamente vinculado a la supuesta complicidad de parte del personal del hospital con lo que le ocurrió a su hija.

“Uno iba, la veía los 20 minutos que te dejaban estar ahí y después te sacaban afuera. Si yo me quería quedar en el pasillo no me dejaban por protocolo. Yo venía tranquila a mi casa, pensando que la cuidaban”, lamentó.

La mujer también se refirió a los días posteriores a que la sacaran de terapia intensiva, y manifestó: “Estuvo dos semanas y media aislada porque tenía una infección intrahospitalaria, pero nunca le pusieron un antibiótico. Le sacaron el suero cuatro días antes de fallecer. Estaba deshidratada, le faltaba potasio y sodio. Nunca hicieron nada los médicos”.

Carrera murió el 22 de enero y, desde entonces, su familia comenzó una batalla judicial para saber la verdad. Radicaron la denuncia formal y se abrió un expediente que tramita en la fiscalía de Instrucción N°9, especializada en delitos contra la integridad sexual, a cargo del fiscal Darío Nora, que ahora está de licencia. Mientras tanto, lo subroga su colega Flavio D’Amore.

A partir de la muerte de la denunciante, arrancó una nueva investigación a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Torres que busca esclarecer si hubo mala praxis durante la operación a la que debió ser sometida la mujer por una afección intestinal, cuadro que le provocó la muerte semanas después.