CELEBRA EL CAMPO: El Gobierno anunció la baja de las retenciones de manera temporal

El Gobierno decidió bajar de manera “temporal” las retenciones a los principales cultivos que produce el campo, entre ellos la soja, tras un reclamo del sector por la baja del precio internacional en los commodities y por las promesas de campaña de Javier Milei.

La medida regirá desde este lunes 27 de enero hasta el 30 de junio de este 2025.

La reducción fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el mismo mensaje, los dos funcionarios anticiparon que habrá una eliminación permanente de las retenciones para las economías regionales. La decisión se tomó, según el titular de la cartera, luego de alcanzar el superávit fiscal. La quita de las retenciones llega en un momento de bajos precios internacionales, que se encuentran en su mínimo histórico, y alta carga tributaria.

“Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones a los principales cultivos como soja, porotos, aceite, harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol desde el lunes hasta fin de junio. No podemos hacerlo ahora de manera permanente porque no tenemos los recursos”, señaló Caputo, y agregó: “Vamos a eliminar de manera permanente las retenciones a las economías regionales, otra gran deuda pendiente. El Presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad. Estas medidas vienen a avalar estas promesas presidenciales”.

Las alícuotas de las retenciones a la soja bajarán de 33% a 26%; las de los derivados de la soja se reducirán de 31% a 24,5%; en el caso del trigo la baja irá del 12% a 9,5%; en la cebada de 12% a 9,5%; para el sorgo será de 12% a 9,5%; para el maíz de 12% a 9,5%; y en el caso del girasol irá de 7% a 5,5%. Así lo anunció el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la conferencia.

Aquellas economías regionales que tenían un residual y no habían bajado las retenciones a cero, ahora lo harán. Algunos ejemplos son el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y otros productos.

“Este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo recuerde, porque a eso hemos venido. Ahora también, producto del desastre heredado y nuestro muy mal historial crediticio, la Argentina para bajar impuestos necesita superávit fiscal”, detalló Caputo, y agregó: “Hemos estado trabajando en esto dos meses y medio. Me encantaría eliminarlas a cero y permanentemente [las retenciones], pero eso implicaría tener un superávit equivalente a US$8 mil millones que no tenemos. Pero entendemos que hay una situación particular en el campo”.

Unos minutos más tarde, el ministro tuiteó: “Como prometió el presidente @JMilei en campaña, bajamos las retenciones. El valor de la palabra, algo que hace mucho se había perdido en este país”.