Buscan a un argentino que se perdió en una selva de Brasil

NACIONALES





El pasado 27 de enero, Federico Bruni se contactó por última vez con su familia para avisarles que estaría en un camping ubicado cerca de la localidad de Florianópolis, en Brasil. En aquel entonces, advirtió que tendría poca señal y no podría comunicarse. Sin embargo, efectivos policiales llamaron a la familia para advertir que habían encontrado sus pertenencias, pero desconocían el paradero del joven.





Desde ese entonces, la familia y amigos de Federico Bruni difundieron a través de las redes sociales la imagen del joven que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes. El joven se encontraba en un camping ubicado en cercanías de la selva de Sao Bonifacio y había advertido a su familia que posiblemente no podría comunicarse con frecuencia. “Estamos desesperados”, reconocieron. Asimismo, informaron que tanto sus padres como tías viajaron al país vecino para formar parte de las tareas de búsqueda.





Daniela, la hermana del joven perdido en la selva, informó a Todo Noticias (TN) que el lunes hablaron por última vez con Federico, quien les informó que se quedaría en un camping donde no tendría buena señal. “Estábamos tranquilos de que no nos hable, pero hoy la policía se contactó conmigo desde Brasil para decirnos que estaba su camioneta, su perra y todos los documentos estaban adentro de la camioneta, pero él no estaba”, relató la mujer.





Para los investigadores, una de las principales hipótesis apuntaría a que el joven se habría caído al río y, posteriormente, habría sido arrastrado por la corriente. Ante dicho panorama, Daniela remarcó que “estamos desesperados”, por lo que sus padres y sus tías viajaron a hacia la ciudad brasileña, para formar parte de las tareas de búsqueda.





La hermana del joven desaparecido aclaró que no era la primera vez que realizaba esta clase de viajes, incluso, señaló que estaba acostumbrado a quedarse entre “3 o 4 días en cada lugar”. Por eso, no duda de la experiencia que tenía para adaptarse a la zona. De hecho, aclaró que “él ya hizo viajes así y conoce la zona, pero ellos suponen que a lo mejor entró al río y se golpeó la cabeza”.





Daniela planteó que a lo mejor pudo haberse caído, pero que habría salido a la selva y se habría perdido en ella. Por este motivo, pidió ayuda para que se amplíe la búsqueda. “Necesitamos un equipo que pueda entrar a esa selva”, expresó, tras remarcar que la situación “es alarmante”, debido a la posibilidad de que su hermano esté herido.





En cuanto a las tareas realizadas en el lugar, la hermana del joven indicó que los efectivos debieron frenar la búsqueda a causa de las lluvias. “Fueron con un drone por la selva, pero no se ve si él está tirado”, planteó. Y enfatizó en la necesidad de contar con “un grupo especializado que pueda entrar” y explorar con mejor claridad el terreno.





En cuanto a las características de Federico, se detalló que es oriundo de Munro, tiene 32 años y mide 1.80 metros de altura. Tiene cabello castaño, un tatuaje del escudo de la República Argentina en el brazo y en una de sus piernas, un tatuaje con la imagen de un caballo con alas.





A través de las redes sociales, Federico solía compartir fotos de sus viajes o imágenes con su familia. Además, solía compartir algunas de sus pasiones como son el fútbol y, en espacial, la escritura creativa; de hecho, en su perfil de Facebook pueden observarse distintos textos de su autoría donde refleja parte de sus viajes y experiencias.





Más allá de pedir colaboración para compartir la búsqueda, la familia del joven pidió que aquellas personas que puedan tener algún dato sobre el paradero, se comuniquen a los teléfonos 1134471508 y 1130909666.