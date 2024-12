Pensó que acariciaba a su perro, pero se encontró con un murciélago bajo las sábanas

NACIONALES

Una joven se llevó el susto de su vida cuando descubrió un murciélago dentro de la cama. Debajo de sus sábanas notó que algo se movía, creyendo que era su perra rascándose, fue acariciarla y, en su lugar, se encontró con una desagradable sorpresa.

La usuaria de TikTok @lajumotta compartió un video en el que se ve a un pequeño murciélago arrastrándose sobre su cama. “¿Si me muerde me convierto en vampira?”, preguntó.

Luego, el intruso voló hacia un abrigo que estaba colgado en el ropero. A los gritos, la tiktoker mostró que otra persona tuvo que intervenir para que la ayudara a sacar al animalito de su habitación.

Con guantes puestos, una mujer llegó al rescate y envolvió al pequeño peludo dentro de un paño de tela. “El murciélago quería un tour, después de mi cama se fue al closet”, escribió la joven. La grabación, que se volvió viral al instante con casi 5 millones de reproducciones y 500 mil likes, tuvo todo tipo de respuestas y reacciones.

Varios de sus seguidores preguntaron qué hizo con la espeluznante criatura, a lo que @lajumotta mostró en otro video cómo lo dejaba en libertad sobre la corteza de un árbol. “Adiós amigo, me pegaste un susto muy grande. No vuelvas. Sé feliz”, se despidió la colombiana de su inesperado visitante.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, algunos entre risas, mientras que otros compartieron su preocupación por la salud de la muchacha. “Solo para prevenir que no se te ocurra hacer caldo de murciélago. Otra pandemia no la soportaría”. “Es raro que muerdan a un humano. A lado de mi casa había un árbol que por sus frutos atraía a murciélagos y todas las tardes volaban un buen de ellos por mi terraza y nunca me intentaron atacar”, escribieron algunos.

“Aunque no te haya mordido, creo que debes ir al hospital por la vacuna antirrábica y cuidar que nadie toque donde estuvo el murciélago, por precaución”. “Atrapa al murciélago y ve a un doctor porque las mordidas de murciélago son indoloras y quizá si te mordió podrías tener rabia”, le advirtieron otros usuarios.