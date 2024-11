Compró talco para revender, la policía creyó que era cocaína y lo metió preso 21 días

NACIONALES





La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había celebrado la detención del marplatense a través de un posteo en su cuenta de la red social X. “Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kilos de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga”, escribió.

Tras permanecer tres semanas detenido, el marplatense fue liberado al confirmarse que llevaba talco y no cocaína. El resultado test había dado un falso positivo.

“Lo que más me molesta es lo que dijo la ministra, que causó mucha gracia en las redes, ‘mucho talco, poco eficiente'”, dijo Laura Ibarra, la madre de Maximiliano Acosta, el joven detenido por error.

“Yo creo que los poco eficientes son los gendarmes a los que ella dirige, porque no tenían un reactivo como la gente. Lo que tendría que darles la ministra es un cuadernillo de derechos humanos y garantías constitucionales”, agregó.

“Dijeron que estaba nervioso y con actitud sospechosa. Qué no va a estar nervioso si va en un colectivo lleno de gente y lo bajan a él solo, un chico que no tiene antecedentes y que llevaba talco Rexona, que no llevaba droga como dice la ministra. ¿Cómo puede ser que hablen tan ligeramente? Eso es lo que me duele”, expresó.

“Yo lo tomo como secuestro, porque no me avisaron, y yo buscándolo por todas partes. Llamé a la terminal de Mendoza para que me leyeran los estados del colectivo a ver si estaba, porque él me había dicho cuando subió al colectivo que no tenía casi carga. Yo esperándolo, le escribía y él no me contestaba, entonces yo pensaba que no tenía señal o que le habían robado el teléfono, o que no pudo cargar la batería, distintas cosas que uno inventa”, indicó

“Llamamos a Retiro y a Constitución. ¿Usted sabe la desesperación? No se comunicaron con la familia, él no pudo poner un abogado, no hubo nada de eso, entonces para mi estuvo secuestrado. Llamé al 911, llamé a todos lados, para mi estaba desaparecido. Y después un montón de días que el chico no pudo dormir. No se podía lavar porque no tenía jabón ni nada. Cuando recién pudo llamar me dice “mamá, estoy bien. Hacé como decís vos, si vos estás bien yo estoy bien”, contó.

“La ministra, en vez de reírse, tendría que haberle ensañado a esta gente cómo actuar en este caso especial. Mi hijo se encuentra bien y mal, porque fueron muchos días en blanco, muchos días que ya no sabía qué hacer. Ni siquiera tenía un libro para leer y no me dejaban alcanzarle nada”, se quejó.