Se distrajo en el semáforo, provocó un choque y una persona quedó herida

NACIONALES





Este lunes se registró un choque sobre Ruta 7 a la altura del acceso al Cementerio en Centenario. El accidente de tránsito se produjo por la distracción del conductor de una camioneta que no vio el semáforo e impactó de lleno contra un auto que esperaba la señal de avance y este, a su vez, al primero en la fila.

Cuando arribó la Policía de la Comisaría Quinta los tres vehículos se encontraban ocupando ambos carriles, entonces desvió el tránsito hacia la calle colectora Nelson Mandela. El señor que conducía una Fiat Fiorino blanca fue socorrido por una pareja que justo transitaba por el lugar y también un grupo de inspectores municipales a quienes les manifestó que viajaba preocupado por un tema familiar y estaba en shock por lo sucedido. A los pocos minutos llegaron los bomberos voluntarios y personal de salud del Hospital Natalio Burd de Centenario. Al constatar que el conductor era un adulto mayor y había sufrido golpes producto de la activación del airbag, fue trasladado al nosocomio de forma preventiva.

La camioneta Fiat Fiorino que quedó sobre la ruta con el paragolpes y parte del capó roto en el lado izquierdo, tuvo que ser empujada por cuatro bomberos hacia la banquina para su posterior remoción. Además, los bomberos debieron asistir a los otros autos que estaban chocados en la parte trasera.

Distracción al volante en la Ruta 7

El conductor de la camioneta Fiat Fiorino que circulaba con sentido Neuquén-Centenario no advirtió que los vehículos se encontraban esperando el cambio de luz en el semáforo y al no frenar impactó contra la parte trasera de un Renault Symbol y este a su vez a un Ford Fiesta. Eran las 20.30 del lunes y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Sin embargo, el shock invadió al conductor de la camioneta que reconoció su distracción y comentó al personal de tránsito que conducía preocupado por una cirugía que se haría su esposa al día siguiente. La aceleración que mantuvo hasta el semáforo ubicado a la altura del acceso al cementerio no le dio tiempo a frenar y provocó el choque en cadena.

Una vez que los policías de la Comisaría Quinta desviaron el tránsito hacia la calle colectora Nelson Mandela los efectivos de la División Tránsito a cargo de la oficial Ibáñez realizaron las pericias sobre los tres autos. Mientras la camioneta Fiat Fiorino que impactó de lleno tenía el airbag desplegado y el frente del lado izquierdo destrozado, los otros vehículos, no activaron ese elemento de seguridad y tampoco sus ocupantes necesitaron asistencia médica. Aún así, los autos Renault Symbol y el Ford Fiesta tenían averiada el paragolpes trasero y las ópticas. Los bomberos movieron la camioneta y limpiaron los trozos de autopartes de la cinta asfáltica.