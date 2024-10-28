MADARIAGA: Comienza oficialmente este lunes la Fiesta del Talar

El sábado se abrieron las tranqueras del predio de La Invernada en donde tradicionalmente se realiza la Fiesta del Talar. En un principio ingresaron los puesteros quienes levantaron la zona comercial y después las casillas rodantes y carpas en donde miles de personas se quedarán hasta el próximo domingo 3 de noviembre.
Este año es a beneficio de la cooperadora de la Escuela Nº15 del barrio Belgrano de Madariaga.
Programa completo de la 29º Fiesta del Talar
De Campo
LUNES 28
- CABALGATA FAMILIAR, ALMUERZO Y PEÑA. (SALIDA 9 HS. DESDE LA ROTONDA 74 Y 56)
MARTES 29
- DESTREZA, EXHIBICION DE LAZOCON TERNEROS
- CHARLA INTERNACIONAL DE DOMA DE CABALLOS.
- 10 HS. JINETEADA DE PETISOS.
- EXHIBICION Y PRUEBA DE DOMA DE CABALLOS PARA SULKY RURALES
- 15:30 HS. RUEDA DE JINETEADA EN CATEGORIA BASTOS CON ENCIMERA.
- JINETES INVITADOS A SORTEO, CON 5 FINALISTAS.
JUEVES 31
- COMIENZA EL CAMPEONATO DE JINETEADA EN CATEGORIA GRUPA Y CUERO TENDIDO
- DURANTE LA TARDE SE COMIENZA A VERIFICAR LOS CABALLOS DE LA PRUEBA DE RIENDAS.
- EXHIBICION Y PRUEBA DE DOMA DE CABALLOS CON SULKY RURALES.
VIERNES 1
- 8 HS. CONTINUA LA VERIFICACIÓN DE LOS CABALLOS DE LA PRUEBA DE RIENDAS DURANTE TODO EL DIA.
- 9 HS. RUEDA DE JINETEADA POR EL CAMPEONATO EN CATEGORIA ENCIMERA LISA.
- CONTINUA EL CAMPEONATO DE JINETEADA EN CATEGORIA CLINA.
- PRUEBA DE RIENDAS EN CATEGORIA MANSOS, CON LOS CABALLOS CLASIFICADOS EN LOS FESTIVALES PREVIOS.
SABADO 2
- 7 HS. DESFILE DE DOMADORES
- INAUGURACION OFICIAL DE LA FIESTA.
- PRUEBA DE RIENDAS DURANTE TODO EL DIA. DONDE SE CORONA EL CAMPEON DE DOMADORES. (MAS DE MIL PARTICIPANTES EN COMPENCIA)
- RUEDA EN CATEGORIA CLINA, JINETES INVITADOS.
- PRUEBA DE MANSEDUMBRE DE CABALLOS DE TRABAJO.
DOMINGO 3
- 9 HS. ENCUENTRO DE CRIADORES.
- 11 HS. PRESENTACION DE TROPILLAS ENTABLADAS, ENTREVERO, JURA Y TRADICIONAL SUELTA. (CON MAS DE MIL CABALLOS EN ESCENA)
- EXHIBICION DE TROPILLAS DE PETISOS CON MENORES DE 12 AÑOS.
- PASEO Y MUESTRA DE EMPRENDADOS
- 14 HS. FINAL DEL CAMPEONATO DE JINETEADA EN CATEGORIA BASTOS CON ENCIMERA.
- CORONACIÓN DEL JINETE MAS PAREJO EN LAS 5 CATEGORIAS Y DEL PROPIETARIO DE LA CABALLADA.
- PRUEBA DE RIENDAS EN CATEGORIA REDOMONES CON LOS CABALLOS CLASIFICADOS EN LOS FESTIVALES PREVIOS.
Nocturna
LUNES 28
- ALAN MONTENGRO
- LOS CARRERAS
- SABOR A CUMBIA
- VA CON RITMO
- DARIO GIMENEZ
MARTES 29
- CRISTIAN FARIAS
- LOS HIDALGO
- GRUPO URIEL
- LOS ETCHEMENDY
- JUAN ANTONIO MARQUEZ
- DJ JUANJO MENDEZ
- ANABELLA
- MATIAS VALDEZ
- DIAMANTE II
MIERCOLES 30
- GERMAN MONTES
- PANCHO SANTAREN
- MANU MOYA
- VA CON RITMO
- LOS HIDALGO
- LEO ETCHEMENDY
- NAZLY
- LA GESELLINA BAND
- LA VUELTA
- MIGUEL ANGEL
- DIAMANTE II
- LA COPIA
- DJ JUANJO
JUEVES 31
- CARLOS RAMON FERNANDEZ
- MANU MOYA
- LOS CARRERAS
- LOS ANGELES DEL AMOR
- LEO ETCHEMENDY
- MONTE TROPICAL
- BOCHA LOBOSCO
- EL TANQUE CUMBIA
- URIEL LOZANO
- DIAMANTE II
- LA TYNGA
- DJ JUANJO
VIERNES 1
- LAS GUITARRAS DE ABEL IVROUD
- GRUPO FENIX
- LEO ETCHEMENDY
- PASION TROPICAL
- LA NUEVA ERA
- LA CORTE
- NAZLY
- BOCHA LOBOSCO
- NUEVO ESTILO
- VIEJOS LOBOS
- LOS CHARROS
- DIAMANTE II
- VA CON RITMO
- VA DE NUEVO
- DJ SIMA
SABADO 2
- JUAN ANTONIO MARQUEZ
- LAS VOCES DEL ESTE
- GRUPO FENIX
- CUMBIA CAMPERA
- ALMA JOVEN
- LEO ETCHEMENDY
- LA NUEVA ERA
- LA ORESTE CORBATA
- JULIAN CORONEL Y ALMA JOVEN
- LA COPIA
- TU PRESENCIA
- PINKY DJ
- DIAMANTE II
- VA CON RITMO
- DJ PUMITA
- EL TANQUE CUMBIA
- DJ JUANJO
DOMINGO 3
- DIAMANTE II
- LA RUSTICA
- LA NUEVA ILUSION
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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