PINAMAR: Advierten sobre la posible presencia de algas tóxicas en la costa

ZONALES

Jenifer Pezzo, presidente de la Fundación Ecológica de Pinamar (FEP) advirtió acerca de la presencia en un sector de la playa de Cariló de algas con un grado inusual de toxicidad. No obstante, intentó llevar tranquilidad porque sólo se dio un solo caso de un perro que resultó afectado y tuvo que ser atendido en Villa Gesell.

“No hay ninguna certeza de que haya alguna alga tóxica. Fue un solo caso reportado que aún no se sabe si fue porque ingirió las algas, era un animal y una señora de Gesell. Una persona que derivó su animal a Gesell y lo atendió allá, según informó el área de zoonosis local. Cuando devolvió lo que había comido eso se llevó a analizar. Así que no hay certeza y otro caso no hay”, dijo Pezzo.

En su análisis, la referente de FEP, entiende que el caso es muy raro salvo que el animal haya sido alérgico, sino las algas no son contaminantes. Las que se ven a simple vista son macro algas, son algas pardas o verdes y esas que yo sepa no son tóxicas. “Las que sí lo son, son las microalgas, las diatomeas y los flagelados que para que se encuentren tienen que tener condiciones particulares de salinidad entre otras, para que se produzca la famosa marea roja, pero eso generalmente ocurre mar adentro”, describe.

El hecho le da mayor consistencia a la prohibición de ir a la playa con mascotas.