MUNDO BOCA: Cavani entrenó diferenciado y lo esperan para el superclásico

NACIONALES

El goleador uruguayo Edinson Cavani, que se recupera de un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, lesión ocurrida el 29 de agosto pasado, se entrenó este martes de forma diferenciada durante la práctica que el plantel de Boca realizó en el complejo deportivo de Ezeiza, de cara al partido del sábado ante River, en La Bombonera.

Cavani no tendrá problemas para ser titular en el superclásico, pero no se sumó al grupo principal ya que hubo un acuerdo con el cuerpo técnico para que su preparación física no corra riesgos y pueda llegar pleno al trascendental cotejo donde el entrenador Diego Martínez, se juega la permanencia en su cargo.

Tampoco se entrenó con el grupo el volante Kevin Zenón, afectado por un traumatismo en su pierna derecha, aunque tampoco tendrá problemas para jugar ante River. Mientras que el defensor peruano, Luis Advíncula, está plenamente recuperado de una molestia en el tendón de aquiles, que le impidió jugar ante Racing, donde Boca cayó por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Martínez ya decidió que continuará en el arco Sergio Romero, luego de su actuación ante Racing, donde posibilitó con los gruesos errores los dos goles de la “Academia”, pero sin embargo el cuerpo técnico decidió por ahora mantenerlo como titular.

Durante el entrenamiento en el predio deportivo, Martínez efectuó ensayos tácticos en la defensa, zona que considera muy vulnerable y, además, analiza variantes en el mediocampo. Igualmente decidió que, salvo algún imprevisto de último momento, los titulares en el ataque serán Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En el mediocampo, Cristian Medina se sumó al grupo principal, ya que ayer no había practicado con ellos debido a un traumatismo en la rodilla derecha.

Respecto de la continuidad del técnico Diego Martínez, se supo que una caída ante el clásico rival precipitaría su salida del club, pero no en forma inmediata, sino que las autoridades preferían aguardar los próximos resultados de Boca en la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final, en un duelo mano a mano, cuyo escenario aún no está definido, y que podría jugarse entre el 10 y 15 de octubre próximo.

Si no surgen sorpresas, Boca formaría con: Sergio Romero; Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Luis Advíncula, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.