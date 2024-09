MAR DEL PLATA: Volcó un camión atmosférico en la entrada de una planta pesquera

ZONALES





El vuelco de la carga de un camión atmosférico que trasladaba 50 toneladas de líquidos paralizó el tránsito de una zona del Puerto y podría haber sido una tragedia.

El video de seguridad de la planta pesquera Ártico muestra la maniobra sin control y marcha atrás por la cual el inmenso camión terminó arrasando su fachada y una decena de motos de trabajadores.

Segundos antes de las 10 de la mañana, dos automovilistas pasaron en sentido contrario y afortunadamente no fueron impactados.

El tanque comenzó a desprender el contenido que trasladaba, agua mezclada con tierra colorada, también procedente de una planta de procesamiento de pescado, generando una inundación en la cuadra.





Juan, el camionero, contó al móvil de Canal 8 que “realmente fue un accidente, lamentable, porque venía por Acha y cuando doblé por Guanahani me quedé sin frenos y atrás mío venía una cola de autos terrible. Si seguía para abajo hacía un desastre”.

“Fue un accidente, realmente fue un accidente. Subiendo la loma se me cortó el palier y no podía frenarlo. Atrás mío había una cola de auto terrible. Empecé a gritarle a todo el mundo que se corra, que se vayan para atrás. No había otra opción, intenté bajarme un segundo para poner una piedra o algo, pero se me iba. Entonces más o menos le calculé donde lo podía llegar a parar. Si seguía para abajo, hacía un desastre, me llevaba puesto 10 autos“, agregó.

También dijo que llevaba “una carga de casi 50 toneladas” y criticó los desvíos en la zona que “obligaron” a que tome una ruta que desconocía.

“Afuera de la planta Ártico volcó un camión, cuando se le quebró el plato, donde se conecta con la carga; motos, de todo, rompió. La entrada quedó destruida”, manifestó un testigo del siniestro, quien envió el video que ilustra esta nota a la redacción de Ahora Mar del Plata.

Pese a la magnitud del evento, no se registraron heridos, pero acudió rápidamente la policía y personal de Defensa Civil, quienes se encuentran realizando las pericias del rigor y emprenderán las maniobras para despejar la calle en horas de la tarde.

Por la posibilidad de algún desprendimiento de la mampostería se restringió el paso en el tramo de la calle Guanahani mencionado. Y se espera que intervengan los bomberos junto a la policía ecológica para ver si hay otro tipo de riesgos en el operativo.