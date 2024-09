MAR DEL PLATA: Maligno Torres deslumbró con sus piruetas a metros del Casino

ZONALES

El campeón olímpico en París 2024 José “Maligno” Torres arribó a Mar del Plata luego de obtener la medalla de oro en BMX. El deportista dialogó con 0223 este miércoles en el Skatepark sobre su pasar por Europa, su admiración por esta ciudad, como así también de sus próximos proyectos, siendo uno de ellos las olimpiadas en Los Angeles 2028. Asimismo, deleitó a los marplatenses y turistas con algunos de sus trucos. Estuvo presente también el intendente Guillermo Montenegro, a quien el deportista le expresó su deseo de construir "nuevas rampas con medidas olímpicas".

“En el 2019 empecé a venir a Mar del Plata. Es una locura. Es la segunda ciudad luego de Córdoba que realmente me encanta venir. Así que bueno, ahora estamos de vuelta volviendo a aparecer de nuevo por estas rampas que era donde había andado en su momento entrenando un poquito antes de los Olímpicos. Siempre me gustó la ciudad. Realmente me siento muy muy cómodo, me siento como en casa. Es por eso que trato de venir seguido a Mar del Plata. Y bueno, ahora me tengo que volver a ir a una competencia en Japón, y creo que después de eso vuelvo unos días de nuevo para este lado, porque acá voy a estar solo hoy nada más”, afirmó “Maligno”.

Y añadió: “En la pandemia a mí me agarró acá y estábamos andando en El Faro, que era un lugar bastante alejado. Entonces no teníamos problemas tanto del tema contagio. Y ahí aprendí bastante también el tema Olímpico. Y este bowl (Skatepark) también, que es bastante conocido y bastante seguro, veníamos a andar acá. Y así que vamos a tratar de ver si podemos ver la posibilidad de que hagan algún tipo de parque en Mar del Plata. Por mi lado, por lo menos, me gustaría venir a hacer la mitad de mi vida de este lado”.

Ahora bien, conseguir la dorada en su disciplina le significó un rotundo cambio en su vida. Fue así que detalló: “Muchas cosas cambiaron. Nuevos proyectos que aparecen, nuevas responsabilidades también que empezamos a tener desde ahora en adelante. Obviamente tenemos que trabajar de nuevo para Los Ángeles 2028, que son las olimpiadas, que no vamos a frenarnos. Mi carrera no terminó en París, sino que continúa para Los Ángeles, así que por eso me gustaría que se pueda crear algo acá. Para que los chicos también aprendan y puedan ser los próximos representantes también”.