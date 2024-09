MADARIAGA: En la apertura de la Expo-Rural Santoro pidió por la unidad para “cerrar grietas” y pensar alternativas para salir adelante

MADARIAGA

El intendente municipal, Esteban Santoro, dio su discurso en la apertura de la Expo-Rural que se realiza hasta hoy domingo en el predio de Ferias N°1 en donde defendió la importancia y el esfuerzo del hombre de campo y pidió por la unidad y mancomunión entre los dirigentes y productores para sacar al país adelante.

El mandatario fue contundente al decir que “hay que buscar puntos de equilibrio” porque aseguró que no se puede pensar que “ni todo te lo debe dar el Estado” -en referencia al kirchnerismo-, “ni nada te debe dar el Estado” – en referencian al mileísmo-. “Debe ser un Estado necesario”, exclamó en su exposición.

Hay que estar en el punto de equilibrio porque ninguno de los dos extremos son buenos y hay que cerrar esta grieta. A los que insultan y menosprecian el campo lo hacen, en gran parte, por el desconocimiento. Hay que dejar ser jefe de facción y ponerse la vera de todo los ciudadanos.

Además, sostuvo que una reciente encuesta realizada por la Universidad de Mar del Plata muestra que el 65% de la economía local está ligada al campo. Ante esto enumeró distintos proyectos y obras en ejecución que se realizan para el mejoramiento del transporte y movilidad del sector agrario.

Habló de colocar in invernáculo inteligente, con apoyo de tecnología China, en Ferias N°2, abrir comercios para exportar la carne local, el terraplén del Canal 5, la construcción del puente San José de Herrera y la demarcación y alteado de caminos. “Es un estado que está con la salud de primer nivel porque la gente ha colaborado. Obviamente que el hospital da pérdidas pero no lo vamos a cerrar porque es la salud de la gente”.

Por otro lado fue crítico a la gestión nacional actual al sostener que “no todos somos casta” y pidió acompañar “desde el Estado”, con trabajo en equipo, y no “con insultos”. Ante esto, cuestionó el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria al afirmar que “no hay dinero para los jubilados pero ¿sí para agentes de la SIDE?. La solución es entre todos y no entre unos y otros”.