LABARDÉN: Docente de un maternal denunció al padre de un pequeño que le relató haber sido víctima de ahorcamiento

ZONALES

Un hecho muy grave se denunció en Labardén, en el partido de General Guido, en donde una docente de un Jardín Maternal tuvo que concurrir a la policía para denunciar el presunto ataque de un padre a su bebé de tan sólo 3 años.

El menor le relató entre lágrimas a la maestra de 49 años, según supo Central de Noticias Madariaga, que había sido víctima del ataque de su papá de 22 años y que tenía miedo de ir a su casa.

El pequeño explicó, en estricta confianza y acompañamiento de la maestra del Jardín N|2, que se “había hecho caca en la cama” durante la noche y que eso había enojado a su progenitor lo que llevó a que lo tome del cuello para ahorcarlo.

El nene no paraba de llorar y debieron contenerlo aunque no lograron detectarle lesiones visibles en su cuello. No obstante, las autoridades decidieron denunciar al padre para que se tomen medidas de acompañamiento para el menor y su familia.