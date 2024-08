Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia: le prohibieron la salida del país al ex presidente

NACIONALES

La ex primera dama Fabiola Yañez finalmente decidió impulsar una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Y agregó: “La restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”.

El mes pasado, tras una audiencia por zoom con el juez Ercolini, Yañez había rechazado impulsar la denuncia.

En las últimas hubo comunicaciones entre los protagonistas. Por ese motivo aparece la figura de hostigamiento y las medidas para que el ex presidente no se comunique más por teléfono con su ex mujer.

“Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo Yañez a su abogado, Juan Pablo Fioribello, luego de comunicarse con el juzgado desde Madrid.

Fernández se enteró de la noticia cerca de las 14:30. Pero todavía no recibió una notificación formal.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Algo cambió en las últimas horas. Yañez se comunicó con el juzgado este martes por la tarde y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.

Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.

El diario Clarín reveló este domingo que existen fotografías, audios y textos que confirmarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia su ex pareja.

Antes esa revelación, el abogado de Yañez le dijo a este medio que los dos protagonistas negaron la existencia de golpes y que hablaron de una “fuerte discusión”.

El celular de Cantero fue secuestrado a comienzos de marzo en el marco de la causa de los seguros y luego fue peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hay decenas de conversaciones con personas vinculadas a la investigación y con otras que no están imputadas, como es el caso de Yañez.

Desde su lugar en la Casa Rosada, Cantero contactó a decenas de funcionarios, como Agustín Rossi, Jorge Taiana, Gabriel Katopodis, Matías Kulfas, Juan Pablo Cafiero, y Juan Manuel Olmos, entre otros. Además realizó gestiones para su marido, Héctor Martínez Sosa, alias “Hecky”. Los mensajes también revelan que el broker estuvo varias veces en Olivos y hasta se reunió con Alberto Fernández en secreto. Esos encuentros no figuran en los registros oficiales de la quinta presidencial.

Uno de esos encuentros ocurrió el 21 de diciembre de 2021. Cantero había organizado para ese día una reunión su marido y el Presidente. “Recién salgo. Muy lindo”, contestó Martínez Sosa a las 11:47 dando a entender que había estado con Fernández. La confirmación aparece en el chat entre Cantero y el Presidente.

MC: Jefe Hecky esta llegando. Atendelo a Hecky con amor

A las 11:23, el Presidente reenvía una imagen que le habría mandado uno de sus secretarios privados. La imagen fue borrada y luego recuperada por los peritos de la PSA. Se lo ve a Martínez Sosa sentado en el despacho de Olivos, vestido con jean y camisa blanca manga corta.