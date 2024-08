Dueños, a cuidarse: lo condenaron luego de que su pitbull matara a una nena

ZONALES

Luego del preocupante caso ocurrido en marzo de este año en Mar del Plata, en el que un nene de 2 años sufrió un brutal ataque por parte del perro de la casa, que casi le quita la vida, una resolución en Corrientes sienta un precedente judicial para atender.

El dueño de un perro pitbull que mató a una nena de 10 años en dicha provincia en 2022 fue condenado a 8 años de prisión por ser autor del delito de “homicidio simple por dolo eventual”, una figura inusual en este tipo de casos.

Para el tribunal de Corriente, Fabián Rafael Ledesma al ser el dueño del animal “pudo representarse el resultado muerte como posible”, sumado a que “lo aceptó con la actitud de indiferencia” y que el perro ya había protagonizado al menos otros tres hechos.

El ataque ocurrió en septiembre de 2022 en la ciudad de Pasos de los Libres, en Corrientes, cuando el animal se soltó de la cadena, salió de la vivienda y atacó de manera feroz a la menor, quien murió en el acto. Sobre el perro, pudo liberarla recién cuando un vecino lo mató de un hachazo.

La condena fue acordada en un juicio abreviado entre la defensa oficial y el juez de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial de Corrientes, Gabriel Alejandro Aldaz.

En el fallo condenatorio, se sostiene que Ledesma “causó la muerte a la niña al omitir, en su calidad de guardián y tenedor, el cumplimiento del debido cuidado de un perro potencialmente peligroso de raza mestiza con Pitbull, pelaje ovejero negro, adulto, el cual era utilizado para la caza de animales”.

Lo que se explica es que el dueño no mató a la nena, pero sí no cumplió con su rol de cuidador, motivo por el cual fue condenado por el delito “homicidio simple por dolo eventual”, esta última figura no suele usarse en este tipo de casos. En estos momentos Ledesma cumple con su pena en la cárcel de Paso de los Libres.

Este tipo de condenas deja un precedente que advierte a los dueños de animales de razas potencialmente peligrosas y mide las consecuencias de sus acciones.