Kicillof reunirá a su militancia y pone la primera piedra a su proyecto nacional

NACIONALES





El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, será el único orador de un plenario multisectorial en Florencio Varela que se prevé multitudinario, y mostrará músculo militante y territorial, en tanto que convocará a la movilización callejera en contra de la sanción de la Ley Bases.





El mandatario kirchnerista se recorta dentro del espectro de la oposición como el exponente de mayor antagonismo a las políticas de Javier Milei, y la idea con este tipo de encuentros militantes es explotar esa imagen para fortalecer sus proyecciones nacionales con miras a 2027.

Bajo la consigna “La Patria no se vende”, Kicillof será la estrella indiscutible de la jornada que se desarrollará a partir de las 13 en el polideportivo Thevenet de Florencio Varela.





Lo acompañarán todos sus ministros, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien viene levantando el perfil político a partir del armado del Frente Popular Patria y Futuro, una constelación de organizaciones con raíz en el peronismo y en la izquierda nacional que empujan para que el gobernador se suba al ring en las elecciones presidenciales.





Esta nueva coordinadora “kicillofista” reúne dirigentes como el ex legislador porteño José Campagnoli, de Espacio Puebla, la concejala platense de la Corriente Nuestra Patria Cintia Mansilla, el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi; Yanina Settembrino y Manuel Bertoldi de la Federación Rural; la ex ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario general de los Metrodelegados, Beto Pianelli, la ex ministra de economía e integrante de la Corriente Nacional 25 de Mayo Felisa Miceli, el secretario General de Aceiteros, Ezequiel Roldán, el Secretario General de Telefónicos, Claudio Marín, Cristian Romo de la agrupación Nuestramérica, y Marcelo “el Gaucho” Yaquet, de la Corriente 17 de Agosto.





También estarán las organizaciones del frente “La Patria es el Otro” que coordina el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, el otro armador del nonato kicillofismo.





Estará el intendente local, Andrés Watson, y el grupo de jefes comunales del primer círculo de confianza de Kicillof como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).





“Está abierto a toda la comunidad. La Cámpora está invitada. Ojalá vengan, sería muy bueno”, destacaron altas fuentes de la gobernación a las que accedió Noticias Argentinas, para despejar suspicacias.





De todos modos, las presencias y ausencias en el acto serán leídas en clave de la interna. Es una incógnita si Máximo Kirchner enviará segundas líneas o si directamente La Cámpora estará ausente (más allá de los ministros bonaerenses de extracción camporistas que estarán). El Frente Renovador de Sergio Massa, en tanto, enviará una reducida delegación.





La relación entre Kicillof y Máximo Kirchner no atraviesa el mejor momento, está en su punto más tirante. El líder camporista cree que el ex ministro de Economía quiere apurar a su favor los tiempos del debate sobre el liderazgo en la oposición y eso propició una guerra de vanidades.





También hay cuestiones que escapan a la psicología de los protagonistas, y tiene que ver con distintos criterios a la hora de pararse frente a las políticas de Javier Milei.





La Cámpora, como también Cristina Kirchner, desalientan la movilización callejera en esta etapa, más allá de determinadas fechas muy puntuales marcadas en el calendario con mucha antelación como la marcha universitaria del 23 de abril o el 24 de marzo.





En el entorno de Kicillof creen que la urgencia de los tiempos no habilita a especular con que el presidente Javier Milei tropiece o pierda legitimidad social para salir a la calle, sino que es necesario marcar presencia y “pararle la mano” desde ahora, con movilizaciones frecuentes.





“Axel tiene claro que este gobierno es muy dañino y estamos desde el día uno en la calle con la gente haciendo oposición.





Sentimos que es momento de tener un buen escenario de confrontación”, remarcaron.

Más allá de que reconocen las diferencias de estrategia, aclararon que en el encuentro de la militancia “no habrá ningún tipo de mensaje a la interna” ni tampoco se busca habilitar “dobles lecturas”.