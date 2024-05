Crimen de Carlos Garrido: el casero confirmó que lo atacó una persona encapuchada

ZONALES





El casero de la propiedad donde el lunes a la madrugada mataron al ex piloto Carlos Garrido fue dado de alta del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y declaró en calidad de testigo en Tribunales. El hombre de 35 años reafirmó los primeros dichos que le dio a la policía cuando llegó al lugar y dijo que lo atacó una persona encapuchada.

En su declaración en la Unidad Funcional de Instrucción N°5, Osvaldo Acevedo relató que lo atacó una persona encapuchada a la que no puede identificar, que le provocaron un corte en la mano y tras un golpe, cayó semiconsciente. Tal como le había contado a la policía el martes a la madrugada, le aseguró al fiscal Alejandro Pelegrinelli que al despertarse vio el cuerpo sin vida de Garrido a pocos metros del acceso a la casa.

Como sucede en cualquier investigación, el fiscal deberá hacer una evacuación de citas para confirmar o descartar los datos que dio Acevedo sobre quien no pesa por el momento acusación alguna.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que el fiscal recibió el martes por la tarde, el cuerpo del ex piloto de 66 años presentaba dos fuertes golpes en la zona occipital de la cabeza provocados por un objeto contundente.

El otro dato importante de la autopsia practicada es que no se hallaron signos de lesiones defensivas en el cuerpo, lo que daría cuenta que la víctima fue sorprendida durante el ataque y no tuvo chance de reacción alguna. Si esa sorpresa se dio por su estado o por un conocimiento previo del agresor es algo que no pudo establecerse con los elementos recabados hasta el momento.

Dentro de los informes pendientes se encuentra uno de Bomberos para confirmar si se utilizó algún elemento acelerador de fuego para destruir el Citroën C4 del ex piloto hallado a unos doscientos metros de la casona. El mismo martes el fiscal confirmó que el vehículo fue retirado del acceso a la casona hasta la ruta 88 y volvió a ingresar por otro camino hasta quedar abandonado en ese lugar, pero que por la zona rural en la que ocurrió el hecho no hay registros fílmicos ni testigos de ese momento.

Otro de los puntos a analizar son las marcas de arrastre relevadas en el acceso a la casa que mostraron que el cuerpo de la víctima fue movido al menos unos cinco metros desde la puerta de la casa al sector donde estuvo estacionado su auto.