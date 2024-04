Thomsen le hizo tres reclamos a la Justicia y busca revertir su condena por el crimen de Fernando Báez Sosa

NACIONALES





Tras asumir la defensa de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el abogado Francisco Oneto presentó un recurso ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el cual solicitó que revoque la pena a perpetua para su defendido. También pidió seis años de prisión por el hecho y la realización de un nuevo juicio.

“Manifestamos un erróneo descarte de la figura de homicidio en agresión y, eventualmente, que se quite el dolo de la pena”, indicó Oneto a TN.

“Los jueces dicen que no corresponde el artículo 95 del Código Penal, que reglamente la figura de homicidio en agresión, porque esa figura exige que no se sepa quién produjo la muerte y acá se sabe que la muerte la produjeron todos. Esta parte afirma que sostener que la produjeron todos es no saber quién hizo el aporte diferenciado para que se produzca la muerte. De modo tal que es inaplicable”, agregó el abogado.

Hace algunos días, este medio reveló que fue Thomsen quien le pidió a su abogado declarar nuevamente para poder contar todo lo que no dijo antes.

TN supo que Thomsen se centrará en el origen del conflicto dentro del boliche Le Brique, en su rol durante la golpiza a Fernando y en todo lo que sucedió la madrugada del 18 de enero de 2020.