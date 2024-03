Salió del boliche, un conductor borracho la atropelló y quedó postrada: “Nadie se hace cargo de mi operación”

NACIONALES

Inés Fernández es una de las siete sobrevivientes del brutal episodio en Salta, donde un conductor borracho atropelló a diez personas, de las cuales murieron tres. Ella sufrió la rotura de tibia y peroné y una fractura en uno de sus tobillos, pero ahora el mayor drama pasa por cómo salir de ese estado de salud.

La mujer está postrada en una cama a la espera de una operación que desde el hospital en el que la atendieron le dijeron que era “urgente”, pero que nunca llega. En el medio se da un pase de facturas entre la obra social, el centro de salud y el seguro del auto del conductor.

“Tengo una obra social que supuestamente incluye salud, pero me dijeron que ellos no pueden hacerse cargo porque se tiene que hacer cargo el auto que me chocó”, contó Inés sobre la respuesta que le dieron.

Desde el seguro del auto de Luciano López, quien sigue detenido y está acusado de homicidio simple, le advirtieron a la mujer que tiene que realizar la denuncia judicial y luego extenderla a la dirección de tránsito. Ella, como no puede moverse, contó que envió a su hermana a hacer todo el trámite y aseguró que no le permitieron realizarlo.

Mientras las distintas organizaciones se pasan la pelota, la mujer que sufrió el brutal impacto sigue lesionada: “Desde el hospital me dijeron que no me pueden dar las placas. Sigue pasando el tiempo y estoy esperando una operación que era con urgencia supuestamente”.

En ese contexto, la mujer reclama que el hospital se haga cargo de la operación: “No pueden dejarme acá, sin operarme. Que se hagan cargo y que después le cobren o a la obra social o al seguro. Quiero salir de este estado lo más rápido que se pueda”, reclamó.

Fernández insistió en que hay otro involucrado en el caso que tiene a Luciano López como único detenido, acusado no solo de homicidio simple en perjuicio de tres personas, sino de lesiones graves en perjuicio de otras tres personas y lesiones leves en perjuicio de cuatro personas en concurso ideal de delitos a título de dolo eventual.

La mujer asegura que hubo una camioneta que provocó el primer impacto y que desestabilizó el auto. Una versión que en su momento se deslizó y que luego se dejó de investigar, pero que varios testigos le ratificaron lo sucedido.

“Una chica me mandó mensajes y me dijo que el auto venía rápido, pero que la camioneta lo tocó de atrás. Mucha gente vio lo que pasó y espero que declaren para que salga la verdad”, reclamó.