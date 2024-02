MADARIAGA: La Provincia ya advierte acerca de un exponencial aumento del boleto de Costa Azul

MADARIAGA





Esta mañana el gobierno nacional informó sobre la quita de subsidios al dejar sin efecto el Fondo Compensador de Transporte Interior. n su lugar, aseguró que habrá una asistencia directa a “los usuarios que más lo necesitan”, que representará un descuento del 55%.

De esta forma, Nación dejará de asistir directamente a las provincias y municipios que tienen bajo su responsabilidad el transporte público, dejando una asistencia parcial al que está bajo su jurisdicción, en una decisión que se lee como una respuesta de Milei en el ajuste fiscal hacia las provincias tras el fracaso de la Ley Ómnibus.

El detalle es que la empresa Costa Azul que conecta Madariaga con Pinamar y Gesell no posee sistema de cobo a través de la tarjeta SUBE por lo que una posible cobertura social o con descuentes se hace técnicamente imposible ya que los boletos no son nominales (no están a nombre del pasajero).

Pasado el mediodía el Ministro de Transporte Bonaerense, Jorge D´Onofrio puso el ejemplo del trayecto Madariaga – Gesell al brindar una entrevista al canal C5N y vaticinó que la suba será exponencial y podría llegar a $5.000 sólo la ida lo que representa un golpe para los trabajadores y estudiantes que lo usan.

En los últimos meses Costa Azul aplicó subas escalonadas que despertaron las quejas de los intendentes regionales. De todo esto, se logró una pequeña rebaja, aunque las variaciones superaron el 60% desde diciembre a la fecha.