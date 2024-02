Empleadas de una heladería redujeron a piñas a un ladrón que tenía un arma "trucha": "Tampoco tengo para comer y laburo"

NACIONALES

Las trabajadoras de una heladería de la ciudad de Rosario evitaron un robo, cuando redujeron a un asaltante que las abordó con un arma réplica. Una de las empleadas del comercio se lanzó sobre el ladrón cuando se marchaba con el dinero de la caja, le aplicó varios golpes y lo retuvo hasta que llegara la Policía.

El dramático episodio sucedió el domingo a la noche en un comercio ubicado en boulevar Rondeau al 2400, en el barrio de Alberdi, y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes se puede ver cómo el delincuente las abordó con el arma de juguete, ya que la apoyó al costado del mostrador para exigir la plata. Luego se observa que, tras la golpiza, las empleadas cerraron las persianas para retenerlo y esperar a que lleguen los policías.

El sujeto comenzó a pedirle a las mujeres que lo dejen ir, pero una de ellas le remarcó: "Yo no tuve para comer". Mientras le pegaba, la trabajadora también le gritó: "Anda a pedir, anda a laburar".

"Te lo pido por favor, dejame ir, no tengo para comer", le suplicó el hombre y la mujer reiteró: "Disculpame pero no. Si venías y me decías no tengo para comer te ayudaba, a todos ayudo, pero así no". "Yo a veces no tengo para comer, no tengo nada, y laburo, hago lo que sea", sumó.

Además, el ladrón le respondió que era la primera vez que robaba. "¿Te falta algo? Andá a trabajar. Lo hiciste una vez y la vas a volver a hacer porque tengo vecinos que con ese cuento la hicieron un millón de veces", le contestó ella.