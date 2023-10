Patricia Bullrich protagonizó un multitudinario acto en Mar del Plata con presencia de candidatos regionales

ZONALES

Patricia Bullrich se hizo presente en Mar del Plata junto a Néstor Grindetti para participar del coloquio de IDEA y luego brindar un acto ante una multitud de vecinos y militantes.

Acompañados por el actual intendente de General Pueyrredón y candidato a la reelección, Guillermo Montenegro, la Exgobernadora, María Eugenia Vidal, y los candidatos a senadores, Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, los candidatos de Juntos por el Cambio a la presidencia y a la gobernación de Bs As., expusieron sus propuestas y reflexionaron acerca de la situación actual del país, ante los presentes.

También estuvieron el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, el de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, y el candidato de ese distrito a sucederlo, Nahuel Guardia.

Bullrich, agradeció la participación y destacó que Juntos por el Cambio, “…es la fuerza política que por primera vez en los 40 años de democracia, va a tener más gobernadores que el actual partido oficialista”, y agregó que “…hoy es un deber moral que Juntos por el Cambio gane, para que los argentinos dejen de ser robados, destruidos, y viviendo en la angustia más profunda.”

Así también, destacó que están preparados para tomar el gobierno en el estado en el que lo encuentren, y que una vez que asuma el diez de diciembre: “viene el trabajo más importante porque ellos [el oficialismo] pierde una elección, pero mantienen sus raíces, están pasando a toda la gente ellos adentro del Estado para colonizar el Estado en todos lados. Están dejando a los ñoquis de la Cámpora en todos lados y los pasan a planta permanente.”

En referencia al caso “chocolate” Rigau“, la candidata hizo hincapié en la vinculación existente entre los hechos denunciados y el oficialismo, destacando: “Ahora nos enteramos hace un ratito que fue el segundo de Berni a querer sacarlo de la comisaría, que no nos vengan a explicar que no son cómplices.”

“Estamos, después de 20 años de lucha, frente a la última batalla y acá se decide algo importante. La mayoría de los argentinos votó por un cambio. Solamente el 27% votó por la continuidad del kirchnerismo. Para ganar esta elección tenemos que sacar toda nuestra convicción de adentro de que la única fuerza en condiciones de gobernar la Argentina con los intendentes, con los gobernadores, con los legisladores, con la fuerza política más importante que hay aquí en la Argentina, con capacidad, con temperamento, la Argentina sale adelante. No sale adelante con una persona sola que lo rodearon y ya le metieron todo el Massismo adentro.”

“Yo estoy dispuesta desde el primer día a hacer todas las normas que tenemos que hacer para que no nos bloqueen más, para que no nos amenacen más, para que no nos hagan más piquetes que intenten no dejarnos gobernar. Desde el primer día, este país es de los que ganamos democráticamente la elección.”, concluyó.