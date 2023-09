ZONALES

Se cumplen 10 años de la muerte de Norbert Degoas; el publicista más ocurrente y el primer influencer de Mar del Plata

Este sábado se cumplen 10 años del fallecimiento del legendario locutor y publicista Norbert Degoas. Un pionero de la publicidad, "psicosociólogo de masas", icono televisivo que eligió vivir en Mar del Plata y rechazar la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Hollywood, meca de los artistas del mundo audiovisual.

Sencillo, generoso, amable, amiguero y amante de las plantas con una sonrisa siempre en el rostro. Su estrella se apagó tras una semana de internación en el Hospital Interzonal General de Agudos tras ser embestido el 2 de septiembre por un auto conducido por Elizabeth Rodríguez de Riadigos en Alem y Saavedra. La causa fue caratulada como Homicidio culposo y la justicia desestimó el pedido de la familia de llevar a un juicio a la responsable ni quitarle la licencia de conducir.

Genio y figura

"Se cumplen 10 años de la muerte de uno de los artistas más importantes de nuestra ciudad y probablemente de la publicidad mundial. Estamos recordando diez años que no está más en este plano de una manera muy injusta, pero bueno, lo recordamos siempre con alegría", dice a modo de introducción Arianna Degoas que junto a su hermana Francesca explican la vigencia de Norbert en su arte. "su obra trasciende el tiempo y las generaciones. Y por lo tanto, locutores, periodistas, publicistas, creadores en general reciben eso que él trajo a este planeta y lo siguen buscando como fuente de inspiración, de humor, de símbolo, de muchas cosas que tienen que ver con algo bastante positivo y alegre, que es algo que en este mundo necesitamos muchísimo", consideran.

Según las hermanas Degoas, la vigencia del creador de publicidades como "La puerta, la puerta" se explica con una palabra que también utilizan para definir al publicista: simplicidad. "Lo que él hacía toca la sensibilidad de las personas desde un lugar muy simple y lo hace a todos, a grandes, a chicos, a gente que lo vio en su época y lo conoce y le recuerda mucho y a gente que no lo vio nunca y lo encuentra ahora por las redes, las nuevas generaciones, muchos youtubers lo descubren a través de los videos y las publicidades que se van encontrando en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, hasta en TikTok se usan sus avisos para hacer nuevas obras, de hecho" dicen.

Desde chicas, Arianna y Francesca fueron conscientes de que lo que hacía Norbert era algo fuera de lo común. Sabían que el hombre simple y alegre que todas las mañanas iba a la panadería temprano y les preparaba el café con leche y por la tarde pasaba horas cuidando las rosas y jazmines del jardín era "un distinto" y se acostumbraron a convivir con eso. "Desde chica siempre supe que mi padre era un artista importante, que era alguien que hacía las cosas diferente, porque es un tema que se hablaba mucho en mi casa. Mi papá hablaba mucho sobre lo que él creaba. Él en casa decía, soy un psicosociólogo de masas", recuerda Arianna con una sonrisa. A Norbert le encantaba definirse así y le gustaba jugar a ver cómo la gente luego repetía sus publicidades, cómo consumía el producto.

"Era ir a comer y que le pidan una foto, caminar por la calle y que le griten las publicidades. Hasta a mí y a mi hermana siempre nos pasaba que nos decían, pensaban que nuestro apellido eran los nombres de las marcas que mi papá publicitaba. Así que siempre teníamos dimensión de su capacidad, de su arte, de su talento excepcional", indica.

De las pequeñas que crecieron con la noción de un padre poco convencional a entender que es el primer influencer, pasaron años. "La verdad es que la cuestión de entender que fue el primer influencer y que estuvo adelantado tanto a este tiempo con su forma de hacer publicidades, que hoy llamamos publicidad ambulancia luego de poder teorizarlo, tiene que ver mucho con hacia dónde va la comunicación", aseguran.

"Él fue un adelantado a su tiempo, entonces podemos decir que toda esa conceptualización de la telegenia, la manera de tomar una marca y hablar de ella, y también utilizar su personaje para que las marcas tomen notoriedad en la gente, en los consumidores, en el público, es un poco la dinámica que vemos hoy en las redes sociales. Yo hasta lo encuentro en la brevedad de sus avisos, que siempre eran de muy pocos segundos, como muchísimo eran unos 18 segundos, pero en general eran de 5, 7, 10 segundos los avisos que hacía. Y nosotros hoy hacemos lo mismo. Él ya imponía ese estilo, esa forma, ese concepto, por eso es considerado el primer influencer. Pero siempre supimos lo grande que era, sostiene Arianna, la más verborrágica de las hermanas.

"Nos encanta ver cómo su figura está vigente, se sigue agrandando a través del ilimitado mundo digital que tenemos hoy, en el que muchas veces me pasa que me escribe gente de diferentes lugares del planeta, o sea, hasta gente que no habla español, que lo mira y no lo puede creer. Así que sí, nos encanta, nos encanta ver eso", cuentan.

Pero el homenaje a Degoas no se limita al mundo virtual. En Mar del Plata hay un mural que lo recuerda como el icónico tríptico Marilyn de Andy Warhol y una de sus publicidades se incluyó en el film " El ciudadano ilustre", protagonizado por Óscar Martínez que recorrió todos los festivales Clase A del mundo.

"Los homenajes siempre son hermosos porque son un mimo al alma y obviamente que como hijas nos encanta ver que la gente lo quiera porque eso es lo más lindo que vemos y lo que nos hace sentir tanto el amor que la gente tiene por mi papá, lo sentimos mi hermana y yo. Cuando vemos, que hacen un mural en su nombre, que directores de la talla de Mariano Cohen y Gastón Duprat lo incluyen en una película tan fabulosa y multipremiada, que artistas de música tomen también su obra para inspirarse como la banda Nosotros los consumidores que hicieron una canción que abre un disco en Norbert Grubb, todas muestras de amor como la sala Norbert del café ATC en Mar del Plata e infinidad de cosas más" enumera Arianna.

Además, un reconocido banco realizó post pandemia una campaña usando el jingle Buenos Aires-Mar del Plata "Imaginate que esa campaña ganó premios por ser la más recordada y que le dio muchísimo lugar al banco en la mente de los consumidores Imaginate que un banco naciera una campaña nacional con una publicidad en la que todo se basa en la obra de mi padre, en su figura, en la nostalgia de todo eso y que se relacione también con el verano, con la alegría, con tratar de estar bien luego de la pandemia. Eso es muy hermoso y se hace sentir mucho el respeto que tienen por él", aseguran orgullosas.

"Se siente que está presente en el corazón de la gente y eso le hace un poco de frente al dolor que genera la muerte, la imposibilidad de abrazarse, de hablar, que genera la situación de que tu padre no esté en este plano pero sí notamos cómo su alma es tan poderosa que va por ahí dando fuerza e inspirando a tantos artistas y a las personas en general que lo recuerdan con cariño, alegría y siguen con sus publicidades en el corazón", relatan.

Detrás de cámara, legado e investigación

Norbert era muy activo, le gustaba cantar y siempre tenía alguna idea en mente. Pero lo más importante para Arianna y Francesca es que el publicista "siempre desdramatizaba las situaciones y tenía como alguna forma de darle vuelta a los problemas para encontrarle el lado positivo", recuerdan. "Era además un padre muy bueno, un gran amigo, una gran persona. Eso es lo que siempre destaco, como un ser humano que hacía todo con amor. Obviamente, un ser humano al final del día, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, como todos, que estamos todos aprendiendo en este planeta. Pero él particularmente hacía todo con tanto cariño que te hacía reír", sostienen.

Arianna desde chica tuvo inclinación artística y Norbert siempre la apoyó. "En mi carrera influyó un 100%. A los seis años ya actuaba, ya estaba cantando, mi papá siempre me hizo cantar y era como, para mí, un ídolo, de tenerlo en casa siempre era como decir, bueno, algún día quiero ser un poco como esta persona que ha logrado tanto" dice la joven.

Como forma de canalizar el duelo, Arianna decidió un día hacer un trabajo de investigación de "Sus ideas, su obra. Agarré cajas que tenían todos sus papeles, sus manuscritos, con ideas, su archivo de video, su archivo de audio, y a partir de todo eso fui como reconstruyendo mucho y con eso, con ese archivo me fui inspirando para hoy poder con mi hermana continuar con la agencia de publicidad. Puedo puedo decirte que a partir de lo que él dejó, la semilla que él plantó, yo la pude resignificar y a partir de eso es que hoy estoy haciendo tu cumpleaños, Vale"

"Siempre digo que los creadores crean lo que los soñadores solo sueñan y creo que mi papá fue uno de esos, fue un gran trabajador del arte", dice Arianna.

Francesca agrega que a diez años de su desaparición del plano físico "se siente el amor de la gente. Una cosa es que nosotros como hijas lo recordemos con tanto cariño, pero cuando el público y la mayoría de las personas hablan bien de él, es porque algo bueno hizo", cierran