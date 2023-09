Ernestina Pais desmintió haber sido atacada por su hijo

NACIONALES





Personal de la comisaria de Vicente López respondió el domingo pasado a una ambulancia del SAME sobre una mujer que había sufrido lesiones leves en su casa durante una disputa con un familiar, pero no hubo golpes ni mordeduras. En seguida se supo que la paciente era Ernestina Pais, quien faltó a su programa en la Televisión Pública este lunes, pero la conductora aclaró que no fue víctima de violencia de género.

Ernestina Pais reveló este lunes que sufrió una fractura de brazo durante el fin de semana, pero no por un supuesto ataque de su hijo, Benicio, sino como resultado de un accidente en su casa de La Lucila, partido de Vicente López, justamente cuando discutía con el joven.

El domingo pasado Benicio, de 19 años, tuvo un altercado con su padre, Alejandro Guyot, y por eso se traslado a la casa de su madre.

La integrante del programa "Bien de mañana" desmintió en el show "Socios del espectáculo" que su hijo la haya atacado, pero se refirió al estado "alterado" que tenía cuando llegó a su casa, cerca del mediodía.

Lo que en realidad ocurrió fue que Pais se tropezó en la escalera, se cayó y se quebró el brazo. Entonces, su expareja llamó a una ambulancia y el personal del SAME actuó de oficio e informó a la Policía, que a su vez inició una investigación por supuesta violencia de género siguiendo los protocolos establecidos.

Por eso Pais se dirigía este lunes a declarar ante la comisaría de Vicente López donde consta el episodio con el objetivo de esclarecer la información y retirar la sospecha de violencia de género.

Hasta la fecha Ernestina Pais no denunció por violencia de género a su hijo.

En el programa "Socios del espectáculo" explicaron que la ambulancia fue necesaria porque la fractura fue casi expuesta, y que en su estado de alteración la conductora no pudo dar detalles sobre el accidente hogareño que había ocurrido.