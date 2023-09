El desgarrador relato de la mamá del nene atropellado: "Me sacaron un pedazo de corazón"

Mientras continúa la conmoción en Tolosa por la trágica muerte de Francisco Bustos, el nene de 7 años que fue atropellado por su papá en medio de una disputa familiar, la mamá del pequeño habló con la prensa y pidió "justicia" por su hijo. En medio del enorme dolor y con gran angustia, Ramona reclamó además que los responsables de la desgracia "se pudran" en la cárcel.

"Quiero justicia por mi hijo", reclamó la mujer entre llantos y lamentos y agregó: "Me sacaron a mi hijo. Me lo arrebataron. Lo único que quiero es que vayan todos presos". La mujer apuntó así a las personas que viven en el terreno de 121 y 527 donde el último miércoles se desató una pelea que terminó con la muerte de Francisco, atropellado por su padre, que se subió a su camión huyendo de sus atacantes y no lo vio.





"A mi marido lo corrieron con un machete, con armas y ahí fue que mi hijo se asustó y corrió y se metió abajo del camión", informó la mamá del nene que, cuando el hombre arrancó, fue arrollado y murió en el lugar a causa de las graves heridas sufridas. Cabe aclarar que el conflicto que terminó con el trágico desenlace viene de larga data y se originó a partir de un terreno perteneciente al abuelo del nene en el que había dos viviendas: una que daba al frente, en la que vivió la familia de Francisco hasta 2020 y otra en el fondo, donde vivía el abuelo del niño junto a su pareja. Tras el fallecimiento de este hombre, quedó viviendo su esposa, que en 2022 se fue y el lugar fue ocupado por una de las hijas del señor –tía de Francisco- que hasta ese momento estaba en situación de calle.

La mujer entró con su hijo y poco a poco se fueron instalando otras personas que generaron un gran conflicto en el barrio. Los vecinos denunciaron que había convertido el lugar en un búnker en el que vendían droga y que las personas que lo frecuentaban eran altamente conflictivas. "Hacían fuego en la vereda, todo eso era una mugre", aseguró una vecina a 0221.com.ar quien agregó que esas personas comenzaron a robarle a todos los vecinos. El padre de Francisco trabajaba en un corralón cercano al terreno y pasaba con frecuencia por allí.

En ese contexto, este miércoles el hombre pasó en su camión con sus dos hijos, el mayor, de 12 y Francisco, de 7 y se detuvo para llevarse materiales de su antigua casa -según relató la mamá de Francisco ante la prensa- y, sin mediar palabra, los habitantes de la vivienda de atrás lo atacaron. "Salieron a correrlo con un cuchillo porque estaban todos falopeados", aseguró Ramona y agregó "mi nene se asustó y corrió".





"Somos una familia buena. Nunca tenemos problemas con nadie. Se metieron ahí y nosotros nunca les dijimos nada. Nunca les creamos problemas", agregó la mujer visiblemente conmocionada. "Quiero justicia. Quiero que esa gente vaya presa y que no salga más. A mi hijo nadie me lo devuelve", reclamó en varias oportunidades.

Según su relato, ya habían hecho denuncias por robo contra los ocupantes de la casa en varias oportunidades pero no tuvieron ninguna repercusión. "La policía nunca nos dio una respuesta. La justicia nunca hizo nada", informó Ramona. Ante la consulta sobre si temían que el problema escalara por el comportamiento violento de los ocupantes, la mujer aseguró que ya le había pedido a su esposo que desistiera de acercarse. "Le dije a mi marido: dejá los materiales van y vienen. Nosotros podemos comprar. Vale más la vida de nosotros y ahora me sacaron a mi hijo. Quiero justicia por mi hijo".





Al recordar a pequeño hijo, Ramona afirmó: "Francisquito jugaba en Gimnasia de La Plata. Era arquero. Él iba contento y venía contento y me ahora me lo sacaron. Me sacaron la felicidad de mi hijo".