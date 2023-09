Debía dos semanas de alquiler, el dueño le pegó con un arma en el ojo y lo dejó ciego

NACIONALES





Una demora de dos semanas en el pago del alquiler derivó en una brutal agresión en la ciudad cordobesa de La Falda. El propietario del departamento amenazó de muerte a su inquilino, le pegó con un arma y, como consecuencia, la víctima perdió la visión de su ojo derecho.

El hecho que se hizo viral en las últimas horas ocurrió el 21 de julio pasado y el agresor, Enrique Herrero, fue imputado por los delitos de lesiones graves y amenazas, pero permanece prófugo.

“Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya”, relató Federico Zárate, el joven de 27 años agredido, en diálogo con Arriba Córdoba (El Doce), tras lo cual explicó que el propietario había podido entrar al domicilio debido a que tenía una copia de la llave.

De acuerdo al testimonio de Zárate, fue en ese momento que él intentó alcanzar su teléfono celular para poder grabar la situación y Herrero le pegó en el ojo un “culatazo” con el arma. “Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar”, agregó.





En tanto, los gritos de la víctima alarmaron a los vecinos de la calle Sarmiento al 100, que llamaron a la policía y unos minutos más tarde una ambulancia trasladó de urgencia a Zárate Hospital Córdoba.

“El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas y tuvieron que darle 26 puntos de sutura para poder reestructurarle el ojo. Desde el momento que llegamos, la doctora dijo que había perdido la visión”, detalló Marcelo, padre de Federico, en una entrevista con otro medio local.

La víctima tenía un contrato por seis meses en el departamento, de los cuales ya se habían cumplido tres. “Me atrasé con el alquiler por dos semanas y pasó lo que pasó”, lamentó el joven.

Según trascendió, Herrero es un comerciante de la zona y por el momento permanece prófugo. En su domicilio, los investigadores encontraron varias armas de fuego y también secuestraron el celular.