MADARIAGA – PASÓ EN CNM 93.3: Confirmaron que no se pagará el bono de $60.000 porque hay aumentos pautados y habrá mejoras en los últimos meses del año

El secretario de hacienda local, Emilio Gomory, explicó las medidas que lleva adelante la comuna para recomponer los salarios ante los avances de la inflación y los efectos que causó la devaluación que se dio el día después de las PASO.

En CNM 93.3 habló de los alcances del bonó que el domingo anunció el ministro de economía Sergio Massa de $60.000 para todos los trabajadores estatales y privados. Hasta este maerto no hubo publicación en el Boletín Oficial por lo que se desconocen sus alcances y aplicaciones. Se sabe que el abono se hará en dos cuotas de $30.000 en los meses de septiembre y octubre.

Sin embargo, muchos municipios ya le anticiparon al gobierno bonaerense de Axel Kicillof que no tienen recursos para afrontar un pago de estas características. Gomory sostuvo que, en principio, sólo se puede tomar como alcance al empleado estatal nacional y que los demás deben definir si acompañan o no la medida. En en el caso local no habrá acompañamiento porque se definieron, en la Mesa Salarial, una mejora del 10% para los salarios de agosto, un 15% para los de septiembre y habrá nuevas negociaciones para dar mejoras en los últimos meses del año.

Nosotros seguimos con la paritaria como la venimos trabajando. En dos días pagamos los sueldos y va con un 10% de aumento, siempre con recursos de la municipalidad. Posiblemente hay empleados que superen la bonificación del gobierno.

Por otro lado, enumeró que cada distrito tiene un arreglo con los sindidatos que distinto y que no se puede generalizar con una decisión en donde las órdenes ya vienen predefinidas.