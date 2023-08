MADARIAGA- ATAQUE EN MANADA EN LA TERMINAL: “La policía no hizo nada, primera y última vez que voy a Madariaga”, dijo la víctima

CNM encontró a la víctima del salvaje ataque en manda ocurrido en la terminal el pasado domingo a la salida de un baile en el Club Deportivo El León. Leandro Rodríguez tiene 19 años, es ayudante de albañil y vive en Pinamar.

El ataque fue solamente porque no era de la ciudad.

“Estaba en la Terminal cuando salí del baile, vino un chico en una moto y me preguntó de donde era. Cuando les dije que era de Pinamar me empezó a insultar y dio la orden a otras personas que estaban enfrente y vivieron a pegarme. Me podrían haber matado.”

La justicia lo busca desde la viralización de las imágenes que difundió CNM en los primeros minutos del martes y que llegaron a canales nacionales. Leandro sabe que estuvo muy cerca de resultar con heridas de extrema gravedad. Hoy tiene golpes en el cuerpo y uno de sus ojos con un pequeño derrame.

Hubo dos o tres personas que vieron la situación e intervinieron para calmar a los 7 jóvenes que le pegaban. “Conseguí los teléfonos de ellos, los llamé y les agradecí porque me salvaron la vida”.

En estas horas realizará la denuncia formal ya que se abrió una investigación de oficio que ya tiene identificado a algunos de los atacantes.

“Primera y última vez que voy a Madariaga. Fui con dos amigos que a la salida del baile se perdieron y no tenían porqué reaccionar así. La policía estaba enfrente con dos patrulleros y no hicieron absolutamente nada”.

El fiscal Walter Mercury esperará la denuncia formal para lanzar imputaciones contra las personas ya identificadas.

El caso acapara la atención de la secretaría de seguridad local ya que reaviva viejas rencillas por la localidad de quienes llegan para disfrutar de la noche.