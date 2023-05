Un conductor que manejaba borracho rompió el alambrado de una cancha con su camioneta

NACIONALES





Un hecho insólito ocurrió cerca de las 6 de la mañana del domingo, cuando una camioneta Volkswagen Amarok, se incrustó con el enrejado del Estadio Único Diego Armando Maradona, que es sede de los partidos del Mundial Sub-20 que se disputa en nuestro país.

Según relataron fuentes policiales, todo ocurrió en 25 y 529, cuando se percataron que en el interior del vehículo se encontraba un hombre en estado de ebriedad a nombre de Wilson, aunque no presentó documentación. Tras el accidente, se confirmó que la víctima no resultó con lesiones en ninguna parte de su cuerpo y no necesitó asistencia médica. En tanto, informaron que el vehículo fue secuestrado para realizarle las pericias correspondientes.

Por otro lado, pese a que el sujeto no estaba en aptas condiciones para poder detallar lo que le sucedió, se constató que provocó daños materiales significativos, no solo en su auto sino también en el rejado que cubre al Estadio.