Le robaron los equipos de trabajo a un veterinario y necesita 1 millón de pesos para volver a comprarlos

NACIONALES





Un veterinario de 32 años necesita juntar casi 1 millón de pesos para reponer dos equipos que un par de ladrones le robó el lunes en Recoleta, cuando fue a atender a uno de sus pacientes. Los delincuentes lo apuntaron con un cuchillo y se llevaron los aparatos que resultan vitales para poder seguir haciendo rehabilitación a las mascotas.

Emanuel García ama a los animales desde que es chiquito. Cuando terminó la escuela, no dudó en empezar a estudiar para ser veterinario. Su sueño se cumplió hace seis años y desde entonces que intenta mejorarle la calidad de vida a los seres más indefensos.

“Yo soy de Azul, pero estudié la carrera en Olavarría. A los 25 años me recibí e hice la residencia donde aprendí rehabilitación y cirugía, que es lo que más me apasiona. Después me fui a vivir a La Plata, donde conocí a dos personas con las cuales nos hicimos amigos y abrimos un centro de rehabilitación donde nos dedicamos a fisioterapia y kinesiología”, contó Emanuel a TN sobre su historia de vida.





“La carrera la elegí porque siempre me gustó la parte de medicina, pero más que nada porque desde chico me gustaron los animales. Terminé el colegio y no dudé: me puse a estudiar veterinaria”, agregó.

Además, contó que la parte de rehabilitación siempre le gustó porque tiene algo especial: “Es hermoso ver cuando, después de haber sufrido un accidente o por cualquier enfermedad, vuelven a caminar. Lo más me gusta de esta profesión es que poder darles una mejor calidad de vida”.

El asalto que dejó al veterinario sin sus equipos vitales

“Ema”, como le dicen sus más cercanos, a pesar de que sigue teniendo su centro en La Plata, hace dos años que se mudó a la Ciudad de Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades, donde atiende tanto por privado, como en clínicas médicas. Sin embargo, en una de sus consultas, dos personas le quitaron elementos imprescindibles para realizar su labor.

“El lunes tenía que atender a un paciente en un domicilio de Recoleta. A eso de las 16, en Beruti y Agüero, estacioné el auto en una esquina. Me pareció raro porque encontré lugar rápido y esa es una zona transitada. Cuando bajé, agarré mis equipos, me los puse al hombro y ahí es cuando veo a 5 o 6 pibes con actitud sospechosa que me miraban y estaban al lado de un container”, comenzó su relato.

Hasta ese momento, solo eran sospechas, pero Ema presintió algo “raro”. Así fue que llegó a la casa donde debía atender a una mascota. “Subí con mis cosas y atendí al paciente. Cuando salí y estaba a punto de subirme al auto, siento que alguien me toca el brazo desde atrás. Me di vuelta y vi que era una persona grandota y que tenía un cuchillo grande en la mano, tipo de carnicería”, reveló el veterinario.

Los ladrones le robaron uno de los bolsos que tenía colgado en el antebrazo derecho, que en el interior tenía un magneto y un láser, dos elementos muy costosos con lo que rehabilita a los animales.

“Me manotearon el bolso y salieron corriendo. Por suerte no se llevaron el otro que tenía, porque iba a ser más grave. Después me quedé unos minutos parado al lado del auto sin subir, porque tenía miedo de que por ahí el resto de los pibes me estaban esperando para robármelo también”, contó.

Tras el brutal robo, el veterinario fue a hacer la denuncia en la comisaría vecinal de Belgrano, el barrio donde vive, pero le dijeron que estaban “sin sistema” que vuelva otro día. “No fui más porque me pareció una tomada de pelo. Ahora tengo que trabajar para recuperar lo perdido”, sostuvo.

Colecta solidaria para costear los equipos robados

Más allá del susto, afortunadamente Emanuel no sufrió heridas ni fue agredido. Sin embargo, los delincuentes se llevaron dos equipos que utiliza a diario para rehabilitar a sus pacientes y los cuales valen miles de pesos, por no decir millones. Uno de ellos es un magneto, y otro un láser.





Para poder costear los aparatos, la familia de la víctima inició una colecta solidaria a través de las redes sociales. “Cuando le conté del robo a mi novia, lo mandó a un grupo y una de sus amigas decidió hacer una colecta. La gente se re copó y juntamos 100 mil pesos más o menos, todo ayuda, pero los equipos son muy costosos y necesitamos más de 700 mil pesos”, contó el veterinario.

Por eso, para quienes quieren y pueden colaborar, Emanuel puso a disposición su CBU, donde no hay límite de monto para aportar. El mismo es ema.vete.river, del Banco BBVA Francés, a nombre de Emanuel García.