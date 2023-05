Despierta a sus vecinos de madrugada con el "rin raje" y ahora la amenazaron: “Por cada timbre te mato un perro”

NACIONALES









Habitantes del barrio porteño de Coghlan denuncian que una vecina no los deja dormir. Cada noche, a cualquier hora, sale por la cuadra a tocarles el timbre. El conflicto escaló y recibió amenazas de vecinos, que le pintaron la fachada de la casa con aerosol y le dejaron un cartel.

“Por cada timbre te mato un perro”, dice el mensaje que la mujer no dudó en contestar. “Maric... vení y metete conmigo, yo me defiendo solita. El perro pobrecito no, mátalo y verás que te pasa. Cobarde, acá te espero”, escribió.

“Cobarde vení de frente. ¡Matás a mis perros y verás! Vení a romper el frente de mi casa...delante mío, sabrás con quién te metés”, le advirtió en un segundo cartel.

La fachada de su imponente vivienda, ubicada en la calle Freire al 2600, está totalmente tapada con carteles de obra. “Dice que tiene miedo que la venga a buscar el FBI”, afirmó Claudia, que viven en el edificio de al lado, en el programa Nosotros a la mañana, por el trece.

Según contó, la mujer “resultaba ser una buena persona, pero de golpe empezó a tocar timbres” y “tirar excrementos de los animales que tiene al edificio”. “Nos llenaba las ventanas. Ahora toca timbre a cualquier hora y se va”, explicó.

La vida de los vecinos, algunos mayores, otros con hijos pequeños, y simplemente ciudadanos deseosos de descansar a la noche se volvió imposible. Es por eso que varios propietarios “anularon los timbres” para no tener que sufrir los timbrazos intempestivos de la mujer.

Sobre los carteles amenazantes, Claudia dijo que “una cosa trajo la otra” y todos temen que la situación se torne aún más violenta.

“Dicen que a un joven de 23 años que se fue a quejar porque le tocó el timbre a las 4 de la mañana, lo denunció a la policía y, al día siguiente, cuando se lo cruzó, lo picaneó a traición mientras caminaba por la calle”, indicó la vecina.

Según Claudia los problemas empezaron cuando murió el padre de la mujer. “Antes vivía con sus hermanos, pero los terminó echando y ahora vive sola”. “Nos insulta de la nada, es un desastre”, agregó. “Me da pena y mucha bronca”. Los vecinos hicieron varias denuncias pero se sienten impotentes.

Carlos, kiosquero y también vecino de la cuadra, contó que la tocadora de timbres “es una vecina que está hace muchos años en el barrio y se ha quedado sola”. “En un tiempito a esta parte algo le pasó, alguna situación traumática, comenzó a tocar timbres a toda hora de la noche”, comentó.

“La conozco hace 40 años, sabés que no está bien. Ya hubo reuniones de vecinos, hay un proceso en marcha, tratamos de evitar que eso escale, por el lado de ella y de cualquier vecino”, dijo.

Carlos comentó que varios de los hermanos de la mujer viven en el exterior y entre los que viven acá “nadie se quiere hacer cargo”. “Estamos viendo si se le puede nombrar un tutor, que haya una curatela”, sostuvo.