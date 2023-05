Confundieron a mujer hipoacúsica con una mechera y "le volaron el audífono de una trompada"

NACIONALES





Un insólito e indignante episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Flores. ¿Qué ocurrió? Empleadas de un local de ropa confundieron a una clienta hipoacúsica con una ladrona y producto de esta situación la atacaron a las trompadas.

Ocurrió en horas de la tarde, más precisamente en la popular galería "Las Chozas" —en Bacacay al 3474—. Según destacaron a Crónica los vecinos del lugar se "corrió la bola" que durante todo el viernes, de que por aquella zona “andaban dos mecheras dando vueltas”. Por otra parte, también se anotició que una de estas supuestas ladronas “vestía de color amarillo”.

Fue la hermana de la denunciante quien habló ante la señal de noticias TN y expresó: “Ella es discapacitada y revende ropa. Hoy fue a comprar sola a la galería de Flores y las empleadas de un local la confundieron con una mechera porque tenía un suéter amarillo".





"No solo ellas le pegaron. Junto con otro clientes le dieron, la privaron de su libertad y le arrebataron su celular, acusándola de ladrona sin prueba alguna. Le revisaron todo y no encontraron nada, solo tenía lo que había comprado y pagado”, argumentó en tono furibundo.

La confundieron con una mechera y la "fajaron" en pleno local

Crónica HD estivo en el lugar, donde algunas testigos de lo acontecido manifestaron que "mientras la tenían rodeada contra uno de los puestos de la galería, los manifestantes comenzaron a insultarla, a gritarle". No solo esto, sino que también le solicitaron que devuelva lo que, en teoría, había robado.

Además, una las pibas que trabaja en uno de los locales de ropa para chicos comenzó a grabar la situación y transmitió todo a través de un vivo de TikTok e Instagram. Asimismo, cabe destacar que la cuenta desde donde se emitió luego fue cerrada.

La situación de violencia escaló de tal manera que un cliente que circulaba por allí le arrebató su celular de las manos y comenzó a buscar conversaciones entre las conversaciones de la damnificada de WhatsApp con una "supuesta cómplice".

Tras varios minutos en los que no dejaron de increparla, se dieron cuenta de que no era la mechera que estaban buscando. “Sufrió agresiones, siendo una persona con discapacidad. No la dejaron ni hablar. Una mujer le voló el audífono de una cachetada”, denunció su hermana a Crónica.

Por este motivo, sus familiares radicaron una denuncia penal en la comisaría comunal de Flores. ¿El motivo? Se pudieron tomar los nombres de algunos agresores, por esta razón, esperan que la causa llegue lo antes posible a la fiscalía de turno.