Buscan a una chica de 15 años y ofrecen $5 millones por información sobre su paradero

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunció que mantiene vigente la recompensa de 5 millones de pesos por cualquier información que permita conocer el paradero de Brisa Carolina del Pino.

La joven fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2022, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga.

Brisa tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello a la altura de los hombros y posee una cicatriz arriba de su ceja izquierda.





Recompensa por información

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece $5.000.000 a quienes se comuniquen aclarando que están motivados por la recompensa y aporten información real sobre el paradero de Brisa.

Quien posea información puede comunicarse al teléfono 221-4293015, garantizándose la completa reserva de su identidad.





El relato de la madre de la joven

Brisa se había mudado junto a su mamá desde la localidad de Moreno a Villa Luzuriaga. "El 2 de diciembre me dijo que se iba para allá, a la casa de una amiga, pese a que yo le había dicho que no. Se llevó sus perfumes, su ropa y no la volví a ver", dijo la mujer.