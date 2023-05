AYACUCHO: Desesperada búsqueda de una adolescente de 14 años y acusan a su novio de rapto

ZONALES

En una situación de incertidumbre, la familia de Brunela Velázquez, una joven de 14 años desaparecida desde hace varias horas, clama por ayuda y exige respuestas sobre el paradero de su hija. Según las declaraciones de sus allegados, la menor habría sido raptada por su ex novio, desmintiendo las versiones de una supuesta escapada romántica.

La historia de Brunela Velázquez ha sacudido a la localidad de Ayacucho. La menor, descrita como una adolescente amigable y alegre, fue vista por última vez mientras se dirigía al trabajo temprano en la mañana. Según el testimonio de su familia, Brunela fue abordada y raptada por su ex novio.

En una entrevista con Urgente Ayacucho, la familia de Brunela compartió su angustia y reveló detalles. “Encontraron la moto a 15 km de Fair y no sabemos nada más. Hemos acudido a todos los lugares posibles en busca de ayuda, pero no tenemos información”, expresó con voz entrecortada un miembro cercano de la familia. “Negamos las versiones de una escapada romántica, porque tenemos pruebas en video de que el ex novio la atacó y la subió a la moto”, agregó.

De acuerdo con el relato de la familia, las imágenes capturadas por una cámara de seguridad muestran al ex novio conduciendo la motocicleta mientras Brunela es sujetada por la fuerza. Aunque se intentó negar su participación, las imágenes parecen confirmar su implicación en el incidente. Además, un testigo afirmó haber visto a dos jóvenes en una zona rural levantando sospechas y alertó a un automóvil cercano, sin embargo, los mismos no alertaron a la policía y fue minutos después que la misma persona que alerto a un familiar de la menor.

La familia también reveló que existían antecedentes de violencia en la relación entre Brunela y su ex novio, lo que llevó a la ruptura de la pareja. “Lamentablemente, había violencia en su relación, por eso cortaron. La mamá me lo había dicho”, expresó el familiar entrevistado.

Hasta el momento ninguna autoridad habló o brindó detalles sobre la búsqueda, pero fuentes afirmaron que están buscando en la zona rurales y en lugares donde sospechan que podrían estar.





Por: Urgente Ayacucho